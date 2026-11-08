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В Хорватии перевернулся сербский автобус с пассажирами, есть погибшие и пострадавшие: установлена причина аварии. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
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В Хорватии перевернулся сербский автобус с пассажирами, есть погибшие и пострадавшие: установлена причина аварии. Фото
ДТП в Хорватии 8 ноября. Источник: Скриншот из видео

Утром 8 ноября в Хорватии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека и пострадали 33. Сербский пассажирский автобус, следовавший в направлении Загреба, задел металлическое ограждение и перевернулся.

Пострадавших доставили в больницы Загреба. Об этом сообщило издание HRT.

Что произошло

Дорожно-транспортная авария произошла в 7:25 утра на автомагистрали А3 в направлении Загреба, после перекрестка Иванич-Град. В результате аварии два человека погибли и 33 получили травмы: шесть человек получили тяжелые травмы, а 27 – легкие, сообщило министерство здравоохранения.

В автобусе было 33 пассажира и двое водителей.

По имеющейся информации, авария произошла, когда водитель, гражданин Сербии 1971 года рождения, управлявший пассажирским автобусом, не справился с управлением и выехал на полосу остановки, где передняя часть автобуса ударилась о металлическое ограждение. В результате автобус резко накренился, съехал на наклонный участок вдоль автомагистрали, перевернулся, и его занесло на травянистую поверхность.

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В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погибли гражданин Черногории 2009 года рождения и гражданин Республики Хорватия, еще шестеро пассажиров получили тяжелые травмы, а 27 – легкие. Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает.

Судебный эксперт по дорожному движению Крунослав Ормуж считает, что авария автобуса скорее всего, произошла из-за ошибки водителя, который, вероятно, мог уснуть за рулем, потерять управление и съехать с дороги.

В Хорватии перевернулся сербский автобус.Источник: Скриншот из видео

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович провел телефонный разговор с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом по поводу дорожно-транспортного происшествия. Лидеры обеих стран выразили соболезнования в связи с произошедшим.

"Мы продолжим сотрудничество по всем вопросам, связанным с дорожно-транспортным происшествием, а также с уходом за пострадавшими", – сказал Пленкович.

Сербская компания Niš Express выразила соболезнования семьям жертв аварии, однако отказалась комментировать обстоятельства до завершения расследования.

"До завершения официальной процедуры мы не можем делать предположения или комментировать обстоятельства аварии, которые являются предметом расследования компетентных органов", сообщили в компании.

Пленкович в соцсети Х выразил соболезнования семьям погибших. Он отметил, что все соответствующие службы – скорая медицинская помощь, полиция и пожарная охрана – оперативно прибыли на место происшествия, чтобы оказать помощь пострадавшим. Также он отметил, что на место прибыли вице-премьер Томо Медвед и государственный секретарь Министерства здравоохранения Ирена Хрстич. Премьер-министр подчеркнул, что обстоятельства и причины этой дорожно-транспортной аварии будут установлены в ходе расследования.

Публикация Андрея Пленковича в соцсети Х.Источник: Скриншот публикации

Пассажир Марин Евич описал момент опрокидывания автобуса. Он рассказал, что около 7:30 утра они почувствовали, как автобус вылетел на обочину, после чего ударился об ограждение.

"Мы увидели, что автобус поднялся на пандус. Мы скользили и катились по лугу несколько десятков метров. Когда автобус остановился, раздались стоны и крики", – сказал Евич, который сидел в задней части автобуса.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в воскресенье, 8 ноября, в Египте столкнулись два пассажирских поезда. В результате дорожно-транспортного происшествия несколько вагонов сошли с рельсов, погибли не менее семи человек, а 112 получили ранения. Поезд, следовавший из Гизы в Фаюм, столкнулся с задней частью поезда, следовавшего из Каира в Асуан.

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