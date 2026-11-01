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В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: один человек погиб, шестеро получили ранения. Фото

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре: один человек погиб, шестеро получили ранения. Фото
В Калифорнии произошла стрельба в торговом центре. Источник: NBC News

В штате Калифорния, США, в пятницу, 30 октября, произошла стрельба в одном из торговых центров. В результате инцидента один человек погиб, шестеро получили ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Сейчас полиция разыскивает стрелявшего. Об этом сообщило издание NBC News.

Что произошло

Стрельба произошла в городе Фэрфилд, в магазине Spirit Halloween, расположенном в торговом центре Solano Town Center, около 20:30 по местному времени. Полиция считает, что это был целенаправленный инцидент. Трагедия произошла в Хэллоуин.

Предварительно полиция сообщает об одном подозреваемом. Власти не раскрывают личности жертв или дополнительные подробности о том, что привело к стрельбе.

Стрельба произошла на Хэллоуин.Источник: Скриншот из видео
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Пострадавших доставили в больницу

Начальник полиции Фэрфилда Ден Маршалл сообщил, что по меньшей мере трое пострадавших находятся в критическом состоянии. Он отметил, что всех раненых доставили в ближайшую больницу, дополнительной информации о них нет.

"Наши мысли и молитвы с семьями жертв этого трагического инцидента", – сказал он.

Гражданин Дэвид Бернал рассказал, что его жена была в магазине, когда стрелок открыл огонь, и ей удалось сбежать вместе с несколькими другими людьми через аварийный выход. Женщина сказала, что слышала пять громких взрывов.

Отмечается, что инцидент произошел через несколько часов после того, как еще одного человека застрелили в другом магазине Spirit Halloween в городе Мэдисон-Хайтс, штат Мичиган. Однако инциденты, вероятно, не связаны между собой.

"На основании имеющихся на данный момент доказательств следователи планируют возбудить уголовное дело", – говорится в сообщении.

Стрельба произошла в городе Фэрфилд.Источник: NBC News

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве вечером в субботу, 24 октября, один человек погиб и еще один получил ранение в результате стрельбы в Святошинском районе. Фигурант, подозреваемый в применении оружия, задержан. Правоохранителям известно, что на улице между компанией мужчин произошел конфликт. Во время ссоры один из жителей достал пистолет травматического действия и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов.

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