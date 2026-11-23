21-летний украинец, который в сентябре 2024 года устроил серьезное ДТП в чешских Карловых Варах, получил условный срок. Тогда его автомобиль на скорости врезался в городской автобус, который после удара пробил ограждение и оказался на железнодорожных путях. В результате аварии пострадали пятеро пассажиров, двое из них получили тяжелые травмы.

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Карловарский районный суд признал мужчину виновным в причинении тяжких телесных повреждений и создании опасности под воздействием алкоголя. Об этом говорится в решении суда, которое еще не вступило в законную силу, пишет Чехія-Онлайн. Помимо условного наказания, украинцу запретили управлять транспортом в течение семи лет и обязали выплатить более 1,7 млн чешских крон.

Условное наказание

За совокупность нарушений молодому мужчине грозило до восьми лет лишения свободы. Однако судья Петр Вошта (Petr Vošta) объяснил, почему решил не отправлять его в тюрьму.

По его словам, реальное лишение свободы существенно ограничило бы возможности пострадавших получить компенсации. Обвиняемый остался в Чехии, имеет работу и может постепенно выплачивать назначенные судом суммы.

При вынесении приговора суд также учел, что до аварии украинец не имел судимостей, а в течение более двух лет после ДТП не совершал новых правонарушений.

В то же время судья подчеркнул многочисленные нарушения правил дорожного движения. Именно поэтому запрет на управление транспортными средствами назначили на семь лет – почти максимально возможный срок такого наказания.

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Обстоятельства аварии

ДТП произошло утром 19 сентября 2024 года, примерно в шесть часов, на перекрестке улиц Варшавской (Varšavská) и Западной (Západní), неподалеку от центра Карловых Вар.

Тогда 19-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" (Volkswagen Polo) проехал на красный сигнал светофора со скоростью более 60 км/ч и врезался в бок городского автобуса. В салоне общественного транспорта находились 14 человек.

Удар пришелся на участок между средней и задней частями автобуса. По заключению эксперта, повреждение аккумуляторного отсека привело к разрушению рулевого механизма.

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После этого автобус перестал реагировать на управление, пробил дорожное ограждение, съехал с насыпи и передней частью оказался на железнодорожных путях. Пятеро пассажиров получили травмы, двое из них – тяжелые.

Что установил суд

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что на момент аварии в крови водителя было 1,12 промилле алкоголя. Кроме того, у него не было водительского удостоверения, он превысил скорость и управлял автомобилем без обязательной страховки.

На судебном заседании украинец объяснил, что спешил и не заметил красный сигнал светофора. Увидев автобус, он попытался затормозить, но избежать столкновения уже не удалось.

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По словам молодого человека, сначала ему даже показалось, что автобус продолжил движение после удара. Он считал, что столкновение было незначительным.

Водитель автобуса рассказал суду, что после удара транспортное средство перестало реагировать на руль, поэтому он уже не мог изменить направление движения.

Самую крупную компенсацию – 1,7 млн крон – украинец должен выплатить Чешскому бюро страховщиков (Česká kancelář pojistitelů). Отдельно суд назначил компенсации пострадавшим пассажирам. В общей сложности эти выплаты составляют еще несколько сотен тысяч крон.

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