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В берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,1 т.
В берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. Фото
Хуберт Айвангер. Источник: Facebook/Hubert Aiwanger Minister Bundesvors. Freie Wähler

В Берлине (Германия) в гостиничном номере нашли мертвым министра экономики Баварии Хуберта Айвангера. Накануне он отменил интервью из-за плохого самочувствия и перестал выходить на связь.

Об этом сообщает Tagesspiegel. Полиция расследует обстоятельства смерти политика.

Что известно

Как отмечается, 55-летнего Хуберта Айвангера, лидера партии "Свободные избиратели" и заместителя премьер-министра Баварии, нашли мертвым в номере берлинского отеля Neuer Fritz. По предварительной версии местных властей, политик мог умереть по естественным причинам.

Однако правоохранители начали расследование, чтобы выяснить точные обстоятельства смерти и исключить возможность насильственной смерти.

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В берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. Фото

Полиция расследует обстоятельства смерти политика. Источник: Tagesspiegel

Накануне Айвангер должен был дать интервью утром 4 ноября, однако отменил встречу из-за плохого самочувствия. Вместо него на мероприятие пришел однопартиец, министр цифровых вопросов Баварии Фабиан Меринг.

Сам Айвангер остался в отеле в районе Фридрихштрассе. По информации партийных источников, он страдал гастроэнтеритом.

Позже политик перестал отвечать на звонки. Когда сотрудники проверили его номер, они обнаружили тело. Около 22:30 по местному времени в отель прибыла группа по расследованию убийств Управления государственной уголовной полиции Берлина.

В берлинском отеле нашли мертвым министра экономики Баварии: все обстоятельства. Фото

Полиция расследует обстоятельства смерти политика. Источник: Tagesspiegel

Напомним, ранее стало известно о смерти бывшего министра обороны РФ, экс-главы администрации Кремля и одного из ближайших давних соратников Владимира Путина Сергея Иванова. Он умер в возрасте 73 лет.

Как писал OBOZ.UA, 12 июля умер американский сенатор Линдси Грэм. Политик ушел из жизни после непродолжительной и внезапной болезни.

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смертьГерманияотельполицияболезньрасследованиеБерлин
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