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Турция закупит российское топливо в рамках дизельного соглашения Трампа: подробности

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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Турция закупит российское топливо в рамках дизельного соглашения Трампа: подробности
Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Источник: REUTERS/Анастасия Барашкова

Турция получит часть дизельного топлива, которое Россия будет поставлять на мировые рынки в рамках соглашения с президентом США Дональдом Трампом. Анкара зависит от импорта энергоресурсов, в частности из России, Ирана и Азербайджана, но пытается диверсифицировать поставки благодаря сотрудничеству с США и другими партнерами.

Об этом в воскресенье, 18 октября, заявил Reuters министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. По его словам, эта договоренность имеет важное значение для энергетической безопасности страны.

Энергетические соглашения

В интервью телеканалу Kanal 7 Байрактар рассказал, что Россия в последние месяцы ограничивала экспорт дизельного топлива из-за проблем с поставками. Теперь, после достижения договоренности с Трампом, Турция планирует получить часть этого топлива.

Министр не уточнил, о каких объемах поставок идет речь и когда именно они начнутся.

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Соглашение подверглось критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского, европейских чиновников и некоторых представителей Республиканской партии США.

Собственная добыча газа

Отдельно Байрактар сообщил о планах Турции увеличить добычу природного газа в Чёрном море. В субботу страна отправила в Чёрное море первую плавучую платформу для добычи газа "Осман Гази".

По словам министра, благодаря этой платформе суточная добыча на крупнейшем внутреннем газовом месторождении страны — Сакария — должна вырасти с нынешних 9,5 млн до 20 млн кубометров. Это примерно 7,3 млрд кубометров в год.

Вторую плавучую платформу Турция планирует ввести в эксплуатацию в первом квартале 2028 года. Она будет иметь несколько большую мощность и обеспечит добычу ещё 25 млн кубометров газа в сутки.

Таким образом, общая суточная добыча на месторождении должна достичь 45 млн кубометров. Байрактар заявил, что при таком уровне добычи Турция сможет обеспечивать собственным газом три из четырех домохозяйств в стране.

Зависимость от импорта

Турция остается одним из крупнейших газовых рынков Европы. В прошлом году страна потребляла 59 млрд кубометров природного газа, тогда как собственная добыча составила 3,1 млрд кубометров. Основную его часть обеспечило месторождение Сакария.

Министр также сообщил, что разведочные работы по поиску углеводородов у побережья Пакистана отложили примерно на шесть месяцев. Причиной стало влияние войны с Ираном на ситуацию в регионе.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ЕС готовит новый удар по экономике России из-за Трампа и дизельного топлива. Позже СМИ раскрыли детали новых санкций.

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