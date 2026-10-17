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Остап Ярыш
Остап Ярыш

Журналист

Мир / Мнения
Time to read1 мин
icon 1,7 т.
Блог |

Трамп освобождает Россию от санкций и пошлин, предусмотренных законом Линдси Грэма

Трамп освобождает Россию от санкций и пошлин, предусмотренных законом Линдси Грэма
Трамп и Путин

Ну что ж, несется. Поздно вечером в пятницу Дональд Трамп объявил об освобождении России практически от всех санкций и тарифов, предусмотренных законом Линдси Грэма, который Трамп сам подписал месяц назад. Санкции против Ирана остались в силе. До 18 октября Трамп должен был уведомить Конгресс о своем решении – вот он его и объявил.

Далее текст на языке оригинала.

"Цим указом я скасовую застосування санкцій, обмежень і мит, передбачених законом Грема. Я подав до Конгресу офіційне підтвердження того, що скасування цих заходів на цьому етапі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", – йдеться в указі президента на сайті Білого дому.

Трамп освобождает Россию от санкций и пошлин, предусмотренных законом Линдси Грэма

Источник: Facebook Остапа Яриша

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"Дональд Трамп знову показав, що він на боці кровожерливого диктатора та тих, хто допомагає Росії вести війну, а не на боці більшості американців, Конгресу та європейських союзників США," – відреагував сенатор-демократ Ричард Блументаль, який разом з Ліндсі Гремом працював над створенням цього закону. "Звільнення від санкцій не має нічого спільного з національною безпекою США. Мета цього – догодити Владіміру Путіну. Сподіваюся, мої колеги-республіканці приєднаються до мене й засудять цей ганебний і боягузливий крок".

Заяв від республіканців я поки не бачив.

Очевидно, Трамп оголосив про це пізно ввечері перед вихідними не просто так. В Америці це традиція – робити гучні і непопулярні заяви в такий час, коли увага медіа та громадськості зазвичай менша. В адміністрації Трампа, схоже, це одна з улюблених традицій. І підозрюю, що до початку роботи нового скликання Конгресу в січні ми побачимо ще не один такий сюрприз у п’ятничні вечори.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Остапа Яриша
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