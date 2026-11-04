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Владимир Горбач
Владимир Горбач

Политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества

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Мир / Мнения
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1,3 т.
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Трамп потерпел историческое поражение

Трамп потерпел историческое поражение
Президент США Дональд Трамп. Источник: Getty

Все-таки Америка не безнадежна

Демократы этой ночью одержали абсолютную победу, которую не могли предсказать даже самые оптимистичные для них опросы. Не потому, что они демократы, а потому, что сейчас они – противовес. Сами знаете кому и чему...

Далее текст на языке оригинала.

Вони завершують ці перегони з приблизно 250 місцями в Конгресі, найбільшою більшістю за останні двадцять років, і з низкою неймовірних перемог у Сенаті: Техас, Канзас, Південна Кароліна – штати, в яких вони не перемагали десятиліттями.

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Трамп зазнав історичної поразки, і останні два роки його президентства будуть присвячені безперервним розслідуванням проти нього, його сім’ї, радників та людей, проведеним комітетами Конгресу під контролем демократів. Він більше не може призначати суддів, не може просувати законодавство, і навіть його сила просувати міжнародні угоди дуже обмежена – важко уявити, щоб цей Конгрес схвалив якусь його "угоду", насправді оборудку, з Путіним.

Скажу більше, його "посередницькі зусилля" щодо врегулювання російсько-української війни тепер так само зійдуть на пси... Нікого й ні до чого він вже примусити не зможе. Усі чекатимуть його відходу з політичної сцени і пришвидшуватимуть цей процес усіма засобами. Усі, включно з республіканцями.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Владимира Горбача
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