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Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 28 ноября 2026

Трамп, Кушнер, их любовь к путину и их ультраправые предшественники

* 47-й президент и его зять Кушнер решили отметить День Благодарения напоминанием о той системе координат, в которой они видят мир. Кушнер, как известно, назвал путина "гроссмейстером политики" и добавил, что этот "гроссмейстер" хочет достижения прочного мира.

47-й в очередной раз повторил два любимых своих тезиса о причинах российско-украинской войны: война началась из-за того, что "Россию исключили из восьмерки". Была восьмерка, а нехороший Обама и другие взяли и исключили Россию. И путин, конечно, обиделся. И поэтому война. А вот не нужно было исключать, и войны бы не было. Насколько бы лучше было, если бы путин оставался в "восьмерке". И второй тезис: война началась и продолжается из-за того, что путин и Зеленский ненавидят друг друга.

Можно было бы вообще проигнорировать всю эту чушь, которую несут и тесть, и зять. В ней нет ни одного бита новой информации. В том, что несет 47-й, вообще нет никакой информации, поскольку дезинформация, которую ин несет – это противоположность информации.

Но одну вещь нужно отметить.

Ультраправые, симпатизирующие иностранным диктаторам и диктаторским режимам – это не новое явление в США. Оно было всегда.

Если мы обратимся к истории 90-летней давности, то обязательно должны будем обратить внимание и на ультраправое движение America First (да-да, это у него Трамп, точнее его политтехнологи заимствовали один из двух главных своих политических лозунгов), и на такого видного деятеля этого движения как летчик Чарльз Линдберг. И на такого сторонника этого движения как миллиардер Генри Форд. И на других деятелей этого движения. На то, как они симпатизировали нацистской Германии, как хотели иметь с ней хорошие отношения, как хотели с ней развивать "бизнес-проекты" (Форд их и развивал до того момента, когда 11 декабря 1941 года нацистская Германия объявила войну США), как уверяли, что там, где развиваются бизнес и торговля, не может быть войны, как были категорически против любого участия США в войне в Европе.

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Деятельность тогдашнего движения America First была свернута только после того, как нацистская Германия объявила США войну.

Но ультраправая идея осталась. Сформировались новые поколение ее последователей. Миллер, Трамп, Кушнер, Бэннон, Виткофф и другие возникли не из вакуума.

Их предшественники видели образец для подражания в нацистской Германии. Они видят образец для подражания в путинской России. Образец ультраправой диктатуры, которую они хотели бы установить в США. Чтобы их власть была вечной, а новые миллиарды текли бы на их банковские счета. Именно в этом для них смысл жизни.

Главные истории дня

Нынешним американским ультраправым сопутствовал большой успех в 2024 году. Их вождь вернулся в Белый Дом. Вернулся, уже не стесненный традиционным республиканским истеблишментом, окруженный близкими соратниками, получив молчаливо одобряющее их безумства большинство в обеих палатах Конгресса.

Но сейчас очевидно, что установить свою вечную власть, как это предусматривал их "проект -2025", им не удалось. Несмотря на то, что удалось превратить федеральную прокуратуру в свое оружие против политических противников.

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Им не удались две ключевых вещи.

Первая – в США действует независимая судебная система. И оказалось, что республиканское большинство в Верховном Суде не означает того, что большинство из этого большинства забудет навсегда о том, что они судьи, а не политики, и будут одобрять любые беззакония от первого лица. Да, бывало, что они принимали решения, которые являются политическими, а не юридическими. Самое громкое из них – предоставление президенту иммунитета от уголовной ответственности. Но они принимают и много решений, останавливающих движение к авторитарному режиму и останавливающих самые одиозные действия первого лица. Не сломав судебную систему, невозможно установить авторитарный режим. И это касается не только Верховного Суда. Десятки, если не сотни аналогичных решений принято окружными и апелляционными судами. Окружные судьи и большие жюри присяжных, состоящие из обычных граждан, отказали федеральной прокуратуре в предъявлении сфальсифицированных, безосновательных обвинений разным людям – от членов Конгресса и других людей, которых президент считает своими врагами, до абсолютно рядовых граждан.

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Вторая – в США проходили и проходят свободные выборы. Ультраправым не удалось выхолостить сущность свободных выборов, хотя президент проявлял настойчивую инициативу, требуя от Конгресса принять закон, резко ограничивающий возможность голосовать. Республиканское большинство в Палате Представителей за этот законопроект проголосовало. Но Сенат его не рассматривал. Потому что часть республиканских сенаторов была против и самого законопроекта и против изменения регламента Сената, требующего для продвижения законопроектов 60 голосов.

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Выборы 3 ноября прошли строго в соответствии с законом и нормами проведения свободных выборов.

И поэтому авторитарного режима в США не будет. Конгресс 120-го созыва, который начнет свою работу 3 января, будет более, чем надежным заслоном на пути авторитаризма.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 784 дня.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

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В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

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