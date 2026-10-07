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Новости из США. Вторник, 6 октября 2026

О чем думает и что говорит президент

"путин хочет заключить сделку", – повторял многократно Трамп. О какой сделке речь, не о продаже ли лукойла?

* В понедельник в 12:32 дня по времени Восточного побережья 47-й президент США опубликовал следующий твит (перевод с максимальным сохранением орфографии, лексики и стиля):

"Цены на Бензин растут теперь не из-за ситуации в Ормузском Проливе – ведь Рекордные Количества нефти поступают на рынок практически ежедневно, – а из-за слов "нефтеперерабатывающие заводы": российские заводы взрывает Украина, а наши собственные закрывают "Дурократы" в Синих Штатах, таких как Калифорния. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП".

В понедельник вечером, выступая на предвыборном митинге своих сторонников в штате Небраска, 47-й президент предложил Ирану уничтожить Лос-Анджелес и Сан-Диего.

Что общего между этими твитом и заявлением, сделанном в Небраске?

Обсуждать всерьез его уже бесконечные заявления о том, что Украина виновата в высоких ценах в США то на дизельное топливо, то на бензин, нет никакого смысла. Понятно, что в Украине подобные его заявления всех раздражают. Но эти заявления не несут в себе абсолютно никакого смысла. Это ложь, рассчитанная на то, что ему удастся убедить американцев в том, что не он, не его безумная финансово-экономическая политика, не его полный стратегический провал в войне с Ираном, не республиканцы в Конгрессе, поддерживающие его политику, виноваты в том, что подорожал на 50% бензин, на 75% дизельное топливо, и подорожало буквально все. Убедить американцев в том, что виноват не он, не республиканцы в Конгрессе, а Украина ему точно не удастся. Те примерно 30-33% американцев, которые продолжают его боготворить и верить всему, что он говорит, будут продолжать его боготворить в любом случае. Остальные прекрасно понимают, что Украина не имеет к повышению цен в США вообще никакого отношения. А голосами 33% избирателей невозможно выиграть выборы.

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Объяснения, данные различными республиканцами во вторник, что, приглашая Иран уничтожить два города в Калифорнии с населением в 10 миллионов человек, президент "пошутил", что это фигура речи, не объясняют, конечно же, того, о чем он думает.

Между тем, между его твитом (той его частью, где он выдвигает совершенно безумное и абсурдное обвинение в адрес демократов в том, что они "закрывают" нефтеперерабатывающие заводы в Калифорнии) и заявлением с приглашением Ирану уничтожить два огромных города в Калифорнии есть прямая связь. Эта связь в подсознании 47-го, которое уже очень давно сосредоточено на состоянии, которое знаменитый американский журналист Карл Бернстайн еще в январе 2017 года, в начале первого президентского срока Трампа, назвал "холодной гражданской войной".

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Отсюда и все его заявления о том, что свободные американские СМИ – "враги народа", что демократы – "внутренние враги", что, если демократы выиграют выборы, "мы потеряем страну".

В его подсознании уже давно идет холодная гражданская война. И поэтому здесь прямая связь – между ложью о том, что демократы "закрывают" в Калифорнии его любимые нефтеперерабатывающие заводы и тем, что ему хотелось бы уничтожить два города в Калифорнии, два города, в которых, как и во всех больших городах, подавляющее большинство избирателей голосует за демократов. За ненавидимых им демократов, которых он объявляет "внутренними врагами". С которыми он в своем подсознании ведет гражданскую войну. Пока что все еще холодную.

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Хотя оставшееся демонстративно безнаказанным жестокое и хладнокровное убийство его агентами двух американских граждан в другом большом городе – Миннеаполисе прошлой зимой – это оттуда же. И в этом случае это уже эпизод реальной гражданской войны. И штурм Капитолия, на который он отправил толпу своих сторонников 6 января 2021 года в попытке совершить государственный переворот, – это, конечно же, тоже эпизод реальной гражданской войны.

* Между тем, "величайший миротворец" всех времен и народов, обещавший закончить меньше, чем за сутки, российско-украинскую войну, нашел способ извлечь для себя из войны прямую выгоду.

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Почти год назад он неожиданно согласился ввести санкции против двух самых больших нефтяных компаний империи зла – лукойла и роснефти. Однако, буквально через неделю после введения этих санкций, значительная их часть, касающаяся лукойла, который обязан был продать свои зарубежные активы, и, в частности, активы в Северной Америке, была отсрочена. А сейчас выяснилось, что 47-й президент, его семья, друзья и бизнес-партнеры собираются заключить "бизнес"-сделку с путиным, которая позволит всем им обогатиться. Об этом в прошедшую субботу, 3 октября, была опубликована большая статья в газете Нью-Йорк Таймс по итогам журналистского расследования, проведенного журналистами Антоном Трояновским и Эриком Липтоном.

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Журналисты в своем расследовании ссылаются на восемь независимых друг от друга источников, которые знакомы с ситуацией и сообщили примерно одну и ту же информацию.

Как оказалось, друг президента Виткофф и его зять Кушнер ездят в Москву и встречаются с путинским эмиссаром Дмитриевым не только для того, чтобы слушать лекции по "истории" и рассказы о том, что Трамп, они и их друзья смогут получить в России $12 триллионов на развитии совместных "бизнес-проектов" после того, как уговорят Украину капитулировать. Они обсуждают вполне конкретный "бизнес-проект". В соответствии с этим "бизнес-проектом" зарубежные активы лукойла должен купить консорциум инвесторов, состоящий из следующих людей:

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– Тодд Боли (человек, связанный непосредственно с Трампом, перевел в два политических фонда Трампа $2 миллиона; в 2022 году организовал консорциум, выкупивший у российского олигарха Абармовича лондонскую футбольную команду Челси за $4.25 миллиарда).

– Братья Мутаз и Рамез Аль-Хайат – миллиардеры из Катара (присутствовали на второй инаугурации Трампа; являются главными инвесторами строительства в Албании гольф-клуба и отеля под брендом "Трамп", который будет находиться под управлением компании, принадлежащей Кушнеру и его жене – дочери Трампа Иванке).

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– Шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян (руководитель совета безопасности Объединенных Арабских Эмиратов, миллиардер, давний партнер Трампа, вместе с его сыновьями владеющий компанией World Liberty, занимающейся семейным криптовалютным бизнесом Трампа и управляемой сыном Виткоффа)

– Вдобавок к этому в консорциуме собирается участвовать администрация Трампа через правительственную американскую организацию U.S. International Development Finance Corporation – Корпорацию США по финансированию международного развития (да, не забудьте, "социалисты" и "коммунисты" – это у нас демократы, а республиканцы у нас за "маленькое правительство" и за то, чтобы государство не вмешивалось в экономику, ну, вот разве что как советское государство, участвовало в приобретении активов частной иностранной компании).

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Не правда ли, все прекрасно в этом консорциуме! Все, как на ладони.

Особенно интересен состав участников консорциума, если учесть, что ранее попытки американского нефтяного гиганта Шеврон и американской инвестиционной компании Карлайл купить активы лукойла (после того как почти год назад были введены санкции, обязывающие лукойл продать эти активы) наткнулись на блокировку со стороны администрации Трампа, которая должна давать разрешение на подобную сделку. Тут как-то все слишком очевидно – 47-й президент искал выгоду лично для себя, своей семьи и своих ближайших партнеров.

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Это не просто коррупция. Это коррупция вообще беспримерная. Многомиллиардная коррупция в буквальном смысле на крови. Под видом "мирных переговоров", суть которых раскрыли журналисты Нью-Йорк Таймс.

Лукойл (то есть, путин) собирается получить за свои активы $20 миллиардов. Члены консорциума, собираются, вложив эти деньги, получить затем прибыль. Пока же заправки лукойла как работали в США, так и работают.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) осталось 837 дней.

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Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не можем. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.

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