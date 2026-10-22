Суд обязал Трампа явиться на допрос по делу о клевете против СМИ: все подробности

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию Украины"Многим людям вырвали сердце": Зеленский объяснил, как геноцид против украинцев в Буче повлиял на переговорную позицию УкраиныБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоСвитолина после разрыва с Монфисом отказалась выступать и снялась с престижного турнира в ТокиоРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяРоссия атаковала усадебную застройку Запорожья: есть разрушения, погибла целая семьяИллюстративное изображение. Женщина со свечой как иллюстрация отключения света.Украинцев предупредили об отключениях света 23 октября: какой режим будет действоватьВладимир Путин"Убил тысячи людей": в Британии резко отреагировали на слова Уиткоффа о "гуманисте" ПутинеТри знака зодиака наконец-то получат очень многообещающий знак надежды на будущее: все дела пойдут легко и удачноТри знака зодиака наконец-то получат очень многообещающий знак надежды на будущее: все дела пойдут легко и удачноСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеСолистка группы KAZKA Зарицкая, которая весила 135 кг, показалась в белье после потрясающего похудения. Фото до и послеУкраинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениямиУкраинец-предатель "Гоблин", который недооценивал Зеленского, набросился на президента с оскорблениями и нелепыми обвинениямиПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиковПутин поставил "главную цель" для РФ и стал посмешищем у российских болельщиков

Суд обязал Трампа явиться на допрос по делу о клевете против СМИ: все подробности

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
876
Суд обязал Трампа явиться на допрос по делу о клевете против СМИ: все подробности
Президент США Дональд Трамп

Президент США должен дать показания по делу против британской телерадиокомпании BBC до 11 декабря. Дональд Трамп требует от СМИ $10 млрд компенсации, обвиняя его в клевете из-за документального фильма о событиях 6 января 2021 года.

Решение вынесла в четверг, 22 октября, федеральная судья США Энжолик Летт. Как сообщает AP News, адвокаты BBC заявили, что Трамп затягивает участие в допросе. Представитель британской телекомпании Чарльз Тобин отметил, что до завершения периода сбора доказательств осталось два месяца, но сторона защиты до сих пор не смогла допросить истца.

Перенос допроса

По словам адвоката BBC, стороны предварительно согласовали дату допроса – 16 октября. Однако Трамп отменил встречу, сославшись на "вопросы национальной важности". Тобин заявил, что в тот день президент США на самом деле участвовал в предвыборных мероприятиях в штате Джорджия.

Читайте также
Катя ПомазанКатя Помазан
8,9 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
8,9 т.
Лежал на глубине 70 метров: в Британии нашли пропавшую подводную лодку времен Второй мировой. Фото
Игорь СаламахаИгорь Саламаха
6,1 т.
Россия подавляет – Америка договаривается. Урок истории 1863 года
6,1 т.
Россия подавляет – Америка договаривается. Урок истории 1863 года
Любомир ГайдамакаЛюбомир Гайдамака
5,0 т.
Главнокомандующий измены, или Как Трамп сдает не только Украину, но и саму Америку
5,0 т.
Главнокомандующий измены, или Как Трамп сдает не только Украину, но и саму Америку

"Он занимался партийной политикой и поставил ее выше участия в допросе", – сказал адвокат.

Судья Летт обязала Трампа пройти допрос до 11 декабря. Если он этого не сделает, ему могут назначить санкции, вплоть до отклонения иска. Исключение возможно, если срок сбора доказательств продлят после 18 декабря.

Суть претензий

Трамп подал иск против BBC в декабре 2025 года. Он обвинил британскую телерадиокомпанию в клевете, а также в недобросовестной торговле и вводящих в заблуждение деловых практиках из-за документального фильма "Трамп: Второй шанс".

В центре дела – монтаж речи, которую Трамп произнес перед своими сторонниками 6 января 2021 года, незадолго до штурма Капитолия США. BBC признала, что создатели документального фильма объединили цитаты из разных частей выступления. Из-за такого монтажа могло сложиться впечатление, будто Трамп напрямую призывал к насилию.

Британская телерадиокомпания извинилась за монтаж. После этого глава BBC и ее главный редактор новостей подали в отставку. При этом телерадиокомпания отвергает обвинения Трампа в клевете.

Сроки рассмотрения

Сбор доказательств по делу, в ходе которого адвокаты обеих сторон обмениваются документами и другими материалами, должен завершиться 18 декабря. Юристы BBC настаивают, что допрос Трампа нужно провести до этой даты.

Судья подчеркнула, что менять график судебного разбирательства может только судья, которому поручили рассматривать дело. Сторона защиты заявила, что готова рассмотреть более позднюю дату допроса, если одновременно перенесут и сроки судебного разбирательства.

Как ранее писал OBOZ.UA, Дональд Трамп хочет наказать своих оппонентов за то, что они расследовали штурм Капитолия, который сторонники Республиканской партии совершили 6 января 2021 года в попытке отменить результаты выборов.

Причастных к расследованию экс-чиновников он назвал "коррумпированными мерзавцами".

Похожие темы
судсудьяСШАБелый домСМИДональд ТрампДональд Трамп
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники