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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

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Мир / Мнения
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Си Европе: Бешеная собака, может, и моя, а проблема – ваша

Си Цзиньпинь и Дональд Трамп
Си Цзиньпинь и Дональд Трамп. Архивное фото. Источник: Униан

По словам немецкого президента Штайнмайера, в ноябре, вероятно, состоится встреча Си, Трампа и Путина, однако Украина темой переговоров у них не станет.

Далее текст на языке оригинала.

Він додав, що Сі Цзіньпін однозначно наголосив: війна в Україні це європейський конфлікт, і, коли Штайнмаєр порушив це питання, на обличчі Сі було помітне роздратування.

В зв’язку з цим в Німеччині висловлюють думку, що Китай прагне, щоби Сполучені Штати сприймав його як рівнозначну глобальну наддержаву.

У Пекіні, мовляв, мислять категоріями своєрідної "G2", тобто певної системи з двох головних світових центрів сили – США й КНР.

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Росія до цього рівня, з погляду китайського керівництва, не належить,

і саме тому формат, у якому Сі, Трамп і Путін спільно вирішували б питання нового світового порядку або майбутнього України, не відповідає китайському суто біполярному баченню сьогодення.

У зв’язку з цим вважаю, що потрібне максимально гучне офіційне звернення України на вищому рівні до Сполучених Штатів і Китаю з проханням до цих найпотужніших світових сил зробити все, на що вони спроможні, щоби покласти край війні в Україні, –

адже ці країни би не ризикнули (перед усім світом) відмовити,

а в Мордорі би не ризикнули заперечувати.

О, найголовніші, найсильніші, наймиролюбнішІ й найсправведливіші дві єдині світові твердині,

о, надії людства й оплоти Цивілізації,

о, Великий Захід і Великий Схід,

о, ООНоподібні вирішувачі світових мап і людських доль,

скажіть, бл*, нарешті вже своє, с*ки, слово…

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