Лула да Силва сделал в Бразилии невозможное: на треке мощнейшей геополитической правой повестки, продвигаемой США с помощью Милея в Латинской Америке, победил кандидата от право-либертарианских сил, друга Милея и протеже Трампа – Флавио Болсонару (отец которого, бывший президент страны и личный друг Трампа, при котором Бразилия ролучила статус союзника США вне НАТО, продолжает сидеть в бразильской тюрьме).

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Мощнейший удар по формату доктрины Монро 2.0. – концепции Америки от Гренландии до Антарктиды.

И крах всех прогнозов на тему.

Без Бразилии, проект доктрины Монро 2.0. ставится на паузу. Возможно его продолжит Джей Ди Вэнс после 2028 года (если победит на президентских выборах).

Или не будет реализован вовсе, если в 2028 году в США победят демократы.

И это важный геополитический успех Китая и БРИКС.

Китай, скорее всего, приступит к реализации крупнейшего континентального проекта – биокеанического коридора, соединяющего Тихий и Атлантический океаны.

И этот проект соединит его с Африкой и Европой, минуя "узкие места" Индийского океана.

Такой себе проект "Антиколумб" или ход в противовес силовому атлантическому вектору Запада.

В общем, перед саммитом АТЭС в Китае, крупнейший успех Си.

На фоне отказа США поддержать Нетаньяху и атаковать Иран до выборов в Израиле, пазл для США формируется крайне неблагоприятный в краткосрочной перспективе.

Расклад таков, что в деле раздела мира на сферы влияния, Китай сейчас уступит США лишь то, что ему и так не принадлежит – влияние в ЕС, Карибском регионе и Океании.

В зону геополитического "переформатирования" попадают Ближний Восток, Южная Корея, Тайвань, Япония и Украина.

Они будут в повестке переговоров в формате G2 (Китай + США).

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