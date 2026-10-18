Российские гибридные атаки на страны Балтии могут привести к сепаратизму отдельных регионов и реализации ''украинского сценария'' 2014 года

5 и 6 октября на границе Латвии и Беларуси произошла очередная провокация с участием вооруженных людей в масках, которые пытались переправить с территории Беларуси группу из не менее 20 мигрантов в Латвию, при этом повредив инфраструктуру и похитив камеры видеонаблюдения. После неудачной попытки мигрантов пересечь границу неизвестные проникли на территорию Латвии, повредили электрощит и похитили две камеры наблюдения, а затем вернулись в Беларусь.

Видео дня

Кремль проверяет реакцию стран НАТО на пограничные провокации

При этом латвийские службы предполагают, что преступные группировки устроили провокацию на границе с разрешения белорусских силовых органов, которые, в свою очередь, получили "зеленый свет" на такие действия от Москвы. Таким образом, можно констатировать, что российские спецслужбы возвращаются к кампании провокаций с территории Беларуси, но цель, которую они ставят перед собой, – гораздо более масштабная. Фактически на данном этапе это выглядит как тестирование одного из сценариев контролируемой эскалации для подрыва единства НАТО с последующими перспективами ослабления поддержки Украины со стороны европейских стран.

Цель России – поставить под сомнение возможность применения 5-й статьи НАТО о коллективной защите

Очевидно, что стратегической целью таких действий Кремля и его союзников является проверка и дискредитация функциональности 5-й статьи Устава НАТО, которая предусматривает помощь Альянса в случае нападения на страны-участницы блока. Наиболее подходящим полем для такой проверки являются страны Балтии (Эстония, Латвия, Литва) в силу своего географического положения и наличия общих границ как с Россией, так и с Беларусью, а также Калининградского эксклава в тылу Балтийского региона. Следующим фактором является небольшой размер территории, населения и вооруженных сил каждой из прибалтийских стран, а также возможность отрезать все три страны от сухопутного сообщения с НАТО установлением контроля над Сувалкским коридором.

РЕКЛАМА

Гибридная атака может развиваться в несколько этапов в случае недостаточной реакции НАТО

Таким образом, можно спрогнозировать основные сценарии гибридных атак России на страны Балтии, которые могут развернуться в ближайшее время. Сейчас мы наблюдаем сценарий гибридной атаки через третью страну (Беларусь) под видом миграционного кризиса, когда мигранты уже не просто прорывались, а сопровождались вооруженной группой, которая наносила прямой ущерб пограничной (практически военной) инфраструктуре. Результатом таких провокаций должно стать усиление хаоса и неконтролируемости на границах, чего можно добиться через захват неизвестными административных зданий, пограничной территории, провоцирование столкновений, нападение на пограничников, контрольно-пропускные пункты и т. п. При этом затраты на такие провокации незначительны, и в любой момент могут быть прекращены, ведь полномасштабную войну на Балтийском фронте Россия не выдержит вследствие того, что почти все военные ресурсы задействованы против Украины.

Главные истории дня

Результатом провокаций может стать создание очагов вооруженного сепаратизма в Прибалтике по типу "Л/ДНР"

Фактически сценарий прорыва мигрантов с территории Беларуси ставит перед НАТО дилемму: как реагировать на нарушителей "без флага", ведь назвать это военной агрессией невозможно, как и применить пункт 5 Устава Альянса. Поэтому следующим шагом Кремля станет отправка вслед за мигрантами криминальных элементов, диверсантов и террористов, которые под прикрытием "мигрантов" будут сеять хаос, панику, устраивать саботаж, диверсии, захваты или даже теракты на объектах критической инфраструктуры, в промышленности, на военных и гражданских объектах и т. д. В случае успеха этих действий и отсутствия адекватного противодействия со стороны как НАТО, так и силовых ведомств отдельных стран можно ожидать следующего этапа развития гибридных операций – проникновения через неконтролируемые участки границы уже подготовленных кадров – военных под видом гражданских лиц, диверсионных групп и подразделений частных военных компаний типа "Вагнер" и т. п. Они могут действовать аналогично печально известным группам Стрелкова-Гиркина при захвате Славянска и Краматорска весной 2014 года, создавая при этом отряды "самообороны" из местных жителей, что особенно актуально для русскоязычных районов Эстонии и Латвии.

РЕКЛАМА

В случае успеха этого этапа не исключено прямое участие российских войск с целью "защиты русскоязычного населения". О возможности таких событий недавно намекал и сам Владимир Путин, указывая, что Россия знает о нарушениях прав русскоязычных в странах Балтии и понимает, что с этим делать: "Мы уже знаем, как реагировать, и выработали определенный подход к этому. Мы реагируем в гуманитарном плане, в плане международного права". Стоит подчеркнуть, что сепаратизм на востоке Украины подпитывался именно такими заявлениями России, что в конечном итоге привело сначала к ограниченным военным действиям, а затем и к полномасштабной войне.

РЕКЛАМА

Поэтому следует понимать, что у России сейчас на столе лежат два варианта провокаций против "Балтийского фланга" НАТО – именно описанный в этом материале гибридный сценарий и сценарий прямого военного участия. Сценарий прямого военного участия может оказаться эффективным в случае умелого и быстрого применения в районе Сувалкского коридора, отделяющего страны Балтии от Европы. Однако этот вариант более предсказуем и влечет за собой контрмеры в виде развертывания дополнительных военных подразделений НАТО в этом районе, а также возведения минных заграждений и фортификаций.