Пять женщин обвинили Трампа в сексуальном насилии в присутствии Эпштейна: демократы требуют назначить специального прокурора

Конгрессмены-демократы из Юридического комитета Палаты представителей США призвали назначить спецпрокурора, который расследовал бы вероятные связи президента Дональда Трампа с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. По утверждению политиков, лидера Белого дома "непосредственно обвиняют" пятеро жертв.

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Об этом сообщило издание The Hill. Оно ссылается на объемный 53-страничный отчет, опубликованный в понедельник, 26 октября.

Демократы заявили, что из 11 женщин, связавших нынешнего президента США с преступлениями Эпштейна, пятеро "непосредственно обвинили Трампа в изнасиловании или сексуальном насилии над ними" в компании скандального финансиста или вскоре после встречи с ним. Это произошло за десятилетие до политической карьеры Трампа.

В комитете подозревают, что генеральный прокурор Тодд Бланш скрывает "дополнительные доказательства, прямо свидетельствующие о причастности" президента страны.

Вместо того чтобы добиться справедливости, Пэм Бонди (бывшая генеральный прокурор) и Тодд Бланш (нынешний глава ведомства) "руководили Министерством юстиции как частной юридической фирмой".

"Стремясь защитить президента любой ценой, Минюст теперь руководит сокрытием операции Эпштейна по торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Бланш прошел путь от личного адвоката Трампа до его личного генерального прокурора", – заявили члены Палаты представителей.

Они подчеркнули, что за дело должен взяться специальный прокурор, который расследовал бы не только роль Трампа, но и роль всех сообщников Эпштейна, чтобы привлечь их к ответственности.

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Член Судебного комитета Джейми Раскин (демократ от штата Мэриленд) напомнил: Трамп признавал, что знал Эпштейна, "как и все в Палм-Бич".

"Это не совсем так. Доказательства, касающиеся 11 женщин, рассказывают совсем другую и гораздо более разоблачительную историю об их отношениях и преступлениях против молодых женщин и девушек", – сказал Раскин.

Он и его коллеги также обратили внимание на то, сколько раз имя Трампа упоминается в так называемых файлах Эпштейна, особенно после того, как директор ФБР Каш Патель заверил, что их "меньше тысячи".

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Лорен Бис, пресс-секретарь Белого дома, заявила The Hill, что "ни одно из этих обвинений" в отчете не соответствует действительности. По ее словам, этот отчет – лишь "отчаянная попытка безумных демократов отвлечь американцев от растущего импульса республиканцев, обусловленного историческими достижениями президента Трампа".

"Президент выгнал Джеффри Эпштейна из своего клуба в Мар-а-Лаго, потому что тот был подонком, и его полностью оправдали по всему, что связано с Эпштейном", – заверила она.

Как писал OBOZ.UA, ранее первая леди США Мелания Трамп заявила, что не имеет никакого отношения к финансисту Джеффри Эпштейну. Она обнародовала свою позицию в специальном видеообращении и подчеркнула, что подобные обвинения ложны.