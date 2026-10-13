Логика действий администрации США в первую очередь обеспечивает Путину политическую победу. Вашингтон дает ему возможность ощутить себя нужным, видимо, не до конца осознавая, с какими лжецами американцам приходится иметь дело. Дизельная сделка, которую эмиссары Трампа считают способом вернуть РФ за стол переговоров, сама по себе значит мало – гораздо важнее, что США сами "распаковали" тему снятия санкций и участия Москвы в глобальных процессах.

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На минувшей неделе Стив Уиткофф и Джаред Кушнер сообщили украинской делегации, что Путин не готов вести переговоры о прекращении войны, пишет Reuters. Одновременно они высказали мнение, что объявленная Трампом сделка может способствовать возобновлению трехсторонних переговоров. По мнению американцев, соглашение о поставках дизеля может помочь "смягчить" позицию Москвы, в частности потому, что оно "посылает сигнал о готовности Трампа заключать сделки" с Россией.

Проблема не только в том, что Вашингтон требует от украинцев прекратить удары по НПЗ – предыдущая администрация США, пусть и в менее категоричной форме, тоже высказывала пожелания остановить эти удары. И то, что союзники систематически заставляли Украину вести войну со связанными руками, тоже не большая новость. Настоящая проблема – новое заявление Трампа о том, что Путин хочет заключить сделку и теперь нужно добиться, чтобы Зеленский тоже захотел ее заключить.

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Тут важно уточнить, какую именно сделку хочет заключить Путин. То, что он продает американцам в качестве "сделки по войне", вероятно, предполагает частичную капитуляцию Украины на его условиях. Осознают ли это американцы – большой вопрос, особенно в свете истории о прекращении "взаимных ударов по НПЗ". Сегодня Путин в полной мере использует США в своих интересах, пока в Вашингтоне верят в "восстановление доверия". Патологическим лжецам никогда нельзя доверять.

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