Трамп пояснил, почему именно не называет Путина диктатором.

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Далее текст на языке оригинала.

Пряма мова Потуса:

"Мені доводиться укладати угоди з людьми, тому я не ходжу й не обзиваю їх.

Я – майстер укладання угод.

Я – завжди був дуже вправним укладачем угод.

Саме завдяки угодам я став дуже багатим.

Тому я не ходжу й не насміхаюся з людей".

Однак те, що він, такий делікатний, робить останнім часом, не краще.

Приміром, американці з його, й*бнутого, ініціативи запропонували розморожування російських активів,

у тому числі – як переведення їх до нової спеціальної фінансової структури, якою керуватимуть Сполучені Штати.

Це вже навіть обговорювалося як частина потенційної мирної угоди,

але ж європейці вже їм розповіли, що цього просто не станеться, –

повідомила Financial Times.

(Після початку повномасштабного вторгнення РФ Захід заморозив близько €260 млрд російських державних активів, більша частина яких перебуває в Євросоюзі).

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Запропонував Делікатний і послаблення обмежень щодо "тіньового флоту" Росії й Ірану, який перевозить "легальні" нафту й нафтопродукти

(хоча аналітики вказують, що це не допоможе, адже навіть у разі пом’якшення американських обмежень суднові страховики й надалі будуть зобов’язані дотримуватися санкційних правил ЄС та Великої Британії).

Тим часом Україна поновлює удари по російських нафтопереробних заводах після триденної паузи, що була на Потусове прохання.

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"Обмеження на удари по НПЗ більше немає. З нас досить", –

заявив Зеленський.

За його словами, Україна призупинила атаки на енергетичні об'єкти, щоб виконати американське побажання,

проте Росія продовжувала бити по українській енергетиці та вбивати цивільних,

з-за чого за останній тиждень загинули понад 100 людей.

Все. Нах. Цей Потус мені вже набрид і мене втратив.

Як, до речі, й більшість американців.

"Була без радощів "любов",

Тож і "розлучення" – без смутку".

Таке от "запіздале" зізнання в некоханні.

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