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Блог

Леонид Невзлин
Леонид Невзлин

Израильский общественный деятель, издатель

Мир / Мнения
Time to read2 мин
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Блог |

Разделить мир на троих: Кремль близок к успеху, чтобы заманить американцев в свою ловушку

Иллюстрация. РФ, США, Китай
Иллюстрация. РФ, США, Китай. Источник: Depositphotos

Путинский подельник Ушаков завел вполне ожидаемую шарманку по поводу возобновления трехсторонних переговоров США, Украины и РФ: Москва готова вернуться к переговорам после 4 ноября – то есть после выборов в Штатах. Да и молниеносного прорыва ожидать не стоит: мол, на первой встрече после перерыва мало что удастся решить, и она будет носить "пристрелочный" характер. В то же время в Москве утверждают, что организационная подготовка трехстороннего саммита Путина, Си Цзиньпина и Трампа уже началась.

Все это, вместе с информацией о возможном дальнейшем снятии американских санкций, – воплощение самой сокровенной мечты Путина. От разделения вопросов войны против Украины и ограничительных мер против РФ до воображаемого "раздела мира на троих". Кремль уже давно хочет заманить американцев в эту ловушку и сейчас как никогда близок к успеху.

В этой связи еще более странным выглядит вчерашний выпад Илона Маска в адрес Киева. Он почему-то решил в очередной раз сообщить миру, что "украинские военные нарушили условия использования Starlink, применяя его для нанесения наступательных ударов беспилотниками с целью убийства людей, и на прошлой неделе эта лазейка была закрыта". "Я испытываю лишь глубочайшее презрение к лицемерным, злобным поджигателям войны, которые демонстрируют свою мнимую добродетель, выступают за бесконечную бойню и не предлагают никакого реалистичного решения конфликта. Горите в аду", – закончил свою гневную тираду бизнесмен.

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Образ мышления, победивший в администрации США и ее окрестностях, мог бы шокировать, если бы не знать, как сильно эти люди любят большие, амбициозные и очень дорогие проекты. Те самые проекты, которые путинские помощники готовы бесконечно предлагать им за обедами в лучших ресторанах Москвы, приправляя свои предложения отборнейшей ложью. Адресат пожелания "гореть в аду" потом обязательно изменится. Лишь бы не было слишком поздно для всех.

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Источник:Телеграм Леонида Невзлина
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