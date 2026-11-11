Британский аналитический центр Council on Geostrategy совместно с исследовательским подразделением Королевского военно-морского флота подготовили масштабный и резонансный доклад под названием Britain’s world: The strategy of security in twelve geopolitical maps. Этот аналитический документ предлагает подробный взгляд на то, как кардинально трансформируется система глобальной безопасности и где именно проходят критические линии будущего военного противостояния. С полным содержанием этой работы можно ознакомиться на официальном ресурсе аналитического центра.

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В центре внимания британских военных стратегов находится деятельность так называемого автократического блока CRINK, в который входят Китай, Россия, Иран и Северная Корея. По мнению авторов исследования, эти страны действуют не изолированно, а системно расширяют свое влияние через сеть сателлитов и опорных военных пунктов в разных уголках мира.

География этого присутствия поражает своим размахом, охватывая Мьянму, Камбоджу, Джибути и Пакистан. Причем появление в этом списке Пакистана и Камбоджи привлекает особое внимание, ведь через такие сателлитные зоны альянс пытается перекраивать стратегические торговые и морские коридоры в Восточном полушарии.

Фактически этот блок олицетворяет катастрофический масштаб угрозы, ведь только четыре его ключевые страны объединяют почти 1,65 миллиарда жителей, а вместе с ближайшим партнером Пакистаном эта цифра достигает 1,9 миллиарда человек, что составляет около четверти населения всей планеты и охватывает более 20 процентов суши Земли. Особенно взрывоопасен тот факт, что суммарный ядерный арсенал этого объединения и его непосредственных партнеров составляет около 6300 ядерных боеголовок. Для сравнения, совокупный ядерный потенциал всех стран НАТО вместе с США, Францией и Великобританией насчитывает примерно 5690 боеголовок, что демонстрирует прямое и беспрецедентное превосходство автократического блока по общему количеству стратегического вооружения.

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При этом непосредственно у границ Европы главным плацдармом для развертывания сил выступает Беларусь, что делает европейский театр военных действий одним из наиболее уязвимых. Британские аналитики прогнозируют резкий рост угрозы для Восточного фланга Альянса и всей Западной Европы. Страны Балтии, включая Эстонию, Латвию и Литву, определены как наиболее критическая зона из-за прямой границы с Россией и белорусским сателлитом, а также постоянной угрозы блокирования Сувалкского коридора, что может отрезать этот регион от основных сил НАТО.

Главные истории дня

Польша и Румыния оказываются в статусе ключевых форпостов Запада, принимающих на себя основную логистическую нагрузку. Они находятся в зоне наивысшего риска эскалации в случае расширения военных действий через Черноморский регион. Особую тревогу аналитиков вызывает ситуация на "Широком Севере".

Британские военные готовятся к противостоянию в Арктике и Северной Атлантике, где российский флот активизирует свои глубоководные возможности для диверсий и перерезания критически важных подводных коммуникационных кабелей и электросетей, от которых зависит жизнедеятельность всего европейского континента.

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На этом фоне ситуация в Закавказье оценивается как чрезвычайно хрупкая и взрывоопасная.

Грузия, по мнению авторов, фактически уже вернулась под прямое российское влияние, утратив свой прозападный вектор и превратившись в очередную серую зону и сателлита.

Азербайджан ведет собственную сложную геополитическую игру, балансируя между Турцией, Москвой и Западом ради сохранения контроля над каспийскими энергетическими маршрутами.

А вот Армения определена как потенциальный эпицентр нового крупного кризиса. Ее демонстративный курс на выход из-под орбиты ОДКБ и ЕАЭС и разворот в сторону США и Евросоюза делают страну объектом неминуемого жесткого давления и гибридных атак.

Общий вывод британских стратегов однозначен: война в Украине, угрозы для Балтии, Польши и Румынии, диверсионные риски в Арктике и давление на Кавказе – элементы единого скоординированного плана блока CRINK по разрушению евроатлантической системы безопасности.

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