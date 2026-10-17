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Поджог Starlink в Польше могла устроить турецкая преступная группировка по заказу России – Der Spiegel

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Поджог Starlink в Польше могла устроить турецкая преступная группировка по заказу России – Der Spiegel
Daltons могла выполнять задания российских спецслужб

К поджогу наземной станции спутниковой связи Starlink в Польше может быть причастна турецкая преступная группировка Daltons, которую подозревают в вымогательстве, торговле оружием и заказных убийствах. Двое граждан Турции, задержанных в Германии, могли входить в эту группировку или выполнять её поручения.

Журналисты Der Spiegel также предполагают, что преступная группа могла действовать по заданию российских спецслужб. Расследование поджога продолжается, а прямых доказательств причастности России к инциденту пока нет.

Кого подозревают в поджоге станции Starlink

Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники из разных стран, к поджогу наземной станции Starlink в Польше может быть причастна турецкая преступная группировка Daltons. По данным издания, оно много лет занимается вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами, в частности в Германии.

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В рамках расследования 12 октября в немецком городе Нюртинген задержали двух граждан Турции — 38-летнего Умита Э. и 34-летнего Мюслюма Т. Представители нескольких силовых структур сообщили журналистам, что мужчины могут входить в группировку "Daltons" или выполнять поручения её участников.

В ближайшее время Высший земельный суд Штутгарта должен принять решение об экстрадиции задержанных в Польшу.

Могла ли группировка действовать по заказу России

По версии Der Spiegel, "Daltons" могло выполнять задания российских спецслужб. Журналисты связывают эту версию с историей предполагаемого лидера группировки Бератджана Гекдемира.

В 2024 году его задержали в России. Турция требовала экстрадиции Гекдемира, однако российские власти не выдали его Анкаре.

По информации издания, немецкие спецслужбы считают, что Москва могла предоставить ему защиту в обмен на услуги. Где находится Гекдемир сейчас, неизвестно.

В то же время прямых доказательств того, что Россия причастна к поджогу станции Starlink, пока нет.

Что произошло на станции Starlink под Варшавой

Пожар произошел 23 сентября на наземной станции Starlink в селе Воли-Кробовской, примерно в 50 километрах от Варшавы. Огонь повредил электроподстанцию и генератор.

По данным таблоида Bild, станция ненадолго прекратила работу, но впоследствии снова заработала. Пострадавших в результате инцидента не было.

После пожара польские власти заявили о возможной диверсии. 23 сентября вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский отметил, что, хотя прямых доказательств причастности России нет, "многие признаки указывают на то, что это событие соответствует новой российской доктрине ведения атак".

В Германии задержали ещё двух подозреваемых

13 октября в рамках расследования задержали ещё двух человек, среди них — женщину. Как сообщала польская радиостанция RMF FM, для её задержания в Берлине провели антитеррористическую операцию.

По предварительной версии следствия, женщина могла помогать гражданам Турции с логистикой и выполнять функции водителя.

Расследование должно установить обстоятельства поджога, роль задержанных и возможные связи между исполнителями и преступной группировкой Daltons.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября вечером в Польше, на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink в Воля-Кробовской в Мазовии, произошел пожар. Огонь повредил антенны и генератор, а польские службы не исключают, что причиной возгорания мог быть умышленный поджог.

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