С учетом победы демократки-эскимоски (со слоганом "Рыба, семья и свобода") на выборах в Сенат США от Аляски конечное распределение мест в верхней палате американского Конгресса составляет 56:44 в пользу демократов.

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Далее текст на языке оригинала.

(Виключно за рівності голосів має право проголосувати ще й умовна перша особа Сенату – республіканець-віцепрезидент).

Щодо Палати представників наразі підрахунки ще тривають, і зараз співвідношення на користь демократів – 257:171, а кінцеве очікується 260:175.

Таким чином, для подолання трампівських вето, тобто досягнення в кожній палаті двох третин (відповідно 67 і 290), демократам поряд із 100% власних голосів знадобляться :

в Сенаті – 11 голосів ще й республіканських (із 44, тобто перетягти чверть),

а в Палаті представників – 30 (із 175, тобто перевабити трохи більше за шосту частину республіканців).

Маючи на увазі нечуваний розбрат в республіканській спільноті, можна дійти висновку, що здолати за необхідності "Містера Вето" надто важко для демократів не буде.

(Навіть якщо хтось із новообраних годує родинних хамелеонів живими цвіркунами, адже то – "справа смаку").

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Для оголошення ж імпічменту – демократи повинні:

в Сенаті набрати ті ж самі дві третини, тобто загалом 67, у тому числі 11 "додаткових",

після того як у Палаті представників вони наберуть просту більшість (218), яка в них вже є з величезним запасом,

тобто оголосити імпічмент – з точки зору суто перетягання голосів теоретично буде ще простіше.

Але ж кому в світі американська [потенційна] турбулентність за таких часів вигідніше – це питання окреме.

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