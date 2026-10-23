Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться

Блог

Серж Марко
Серж Марко

Военный блогер

Мир / Мнения
Time to read1 мин
816
Блог |

Новый мирный план: Уиткофф и Кушнер предлагают гарантии под слово великого Трампа

Виткофф, Кушнер и Путин
Стив Виткофф, Джаред Кушнер и Владимир Путин в Москве 5 сентября 2026 года. Источник: Getty

Отказ Украины от НАТО, демилитаризованная зона на Донбассе и ослабление санкций против России: США якобы подготовили новый мирный план, – The Economist

Далее текст на языке оригинала.

Україні пропонують відмовитися від вступу до Альянсу та створити демілітаризовану зону на Донбасі. Натомість передбачені інвестиції й перспектива членства в ЄС.

росії обіцяють послаблення санкцій, економічні домовленості зі США та нормалізацію відносин із західними країнами.

Також розглядають можливість відновлення постачання російського газу до Європи та роботи "Північного потоку".

Читайте также
Михаил ЛевакинМихаил Левакин
11,8 т.
Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". Фото
11,8 т.
Конец света приближается? К берегам Чили выбросило почти 5-метровую "рыбу Судного дня". Фото
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
2,0 т.
В Британии впервые за 20 лет возобновили производство запчастей для крупнокалиберного вооружения: о каких орудиях идет речь
2,0 т.
В Британии впервые за 20 лет возобновили производство запчастей для крупнокалиберного вооружения: о каких орудиях идет речь
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
1,6 т.
В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео
1,6 т.
В Китае произошло мощное землетрясение: 16 человек погибли, десятки пострадали. Фото и видео

Перевожу на звичайну мову.

– Ми Кушнер та Віткоф після консультацій з росіянами пропонуємо наступний план:

ви забираєте війська з Донбасу, бо там буде демілітаризована зона, відмовлятесь від НАТО, а ми знімемо санкції з РФ, а то їй дуже економічєскі погано.

– А які гарантії, що РФ не забере всю Донецьку область, коли ми виведемо війська? Та не нападе знову?

– Наше слово та слово великого Трампа! Ви що, нам не вірите?

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Сержа Марка
Похожие темы
Мирный план ТрампаВойна в УкраинеСШАРоссия (тег)ДонбассНАТО
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники