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Размахивают палестинскими флагами и поджигают автобусы: массовые протесты школьников вышли за пределы Франции. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
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Размахивают палестинскими флагами и поджигают автобусы: массовые протесты школьников вышли за пределы Франции. Видео
Протест. Источник: Открытые источники.

В нескольких европейских странах продолжаются акции школьников , студентов и работников образования, недовольных сокращением финансирования, нехваткой учителей и запланированными реформами. Участники протестов выходят на улицы с палестинскими флагами и коммунистической символикой.

При этом в некоторых городах демонстрации сопровождаются поджогами и столкновениями с правоохранителями. Об этом сообщает издание NewFormat.

Протесты во Франции

Во Франции акции начались после забастовки учителей лицея Сент-Экзюпери недалеко от Парижа 17 сентября. Педагоги заявили о нехватке преподавателей по различным предметам, а ученики присоединились к протестам в их поддержку.

Впоследствии перечень требований расширился. Протестующие начали обращать внимание на чрезмерную учебную нагрузку, неудовлетворительное состояние школьных помещений и проблемы с доступом к университетскому образованию.

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8 октября старшеклассники вновь блокировали школы и выходили на демонстрации. Акции прошли в Лилле, Ренне, Нанте, Лионе, Тулоне и Марселе. В Париже участники марша дошли до площади Бастилии.

Несмотря на заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности реагировать на требования протестующих, демонстрации продолжились.

В Бельгии протестующие жгли автобусы

В Бельгии демонстрации начались 1 октября во франкоязычной части страны. Ученики, студенты и работники образования выступают против сокращения финансирования образования, увеличения нагрузки на преподавателей и повышения платы за обучение в вузах.

В Льеже протестующие блокировали учебные заведения, повреждали имущество и поджигали, в частности, автобусы. Для разгона участников полиция применяла слезоточивый газ и водометы.

За несколько дней в городе задержали 107 человек. Из-за риска беспорядков местные власти призвали владельцев магазинов досрочно закрыть заведения. Временно прекратил работу и главный железнодорожный вокзал Льежа, а правоохранители рекомендовали избегать центральных районов.

Одной из причин недовольства стало подорожание высшего образования: для большинства студентов франкоязычного сообщества Бельгии плата за обучение выросла с 835 до 1194 евро.

В Австрии протестуют против сокращения финансирования и запрета хиджабов

В Австрии недовольство студентов и университетских сообществ связано с возможным сокращением финансирования высшего образования примерно на миллиард евро в бюджетном периоде 2028–2030 годов.

Кроме того, 9 октября в Вене прошла акция против запрета ношения хиджабов в школах для девочек в возрасте до 14 лет. В протесте приняли участие представители мусульманских общин, выступающие против соответствующих ограничений.

Таким образом, хотя демонстрации в разных странах объединяет недовольство образовательной политикой, требования участников различаются в зависимости от местных обстоятельств.

Трамп связал протесты во Франции с миграцией

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массовые студенческие протесты во Франции, связав их с неконтролируемой миграцией и исламом. В посте в социальной сети Truth Social он заявил, что события в стране якобы не связаны со школами.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на площади Бастилии в Париже, Франция, где продолжаются беспорядки среди учащихся школ и вузов, во время очередной демонстрации 8 октября вспыхнули столкновения с правоохранителями, в ходе которых в полицию бросали камни, брусчатку и даже уличные ограждения. Полиция сначала применила слезоточивый газ, а затем ответила на столкновения водометами.

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