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Остап Ярыш
Остап Ярыш

Журналист

Мир / Мнения
Time to read2 мин
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Блог |

"Неблагодарный Зеленский продолжает бомбить НПЗ": почему трамписты активно обвиняют Украину

"Неблагодарный Зеленский продолжает бомбить НПЗ": почему трамписты активно обвиняют Украину
Зеленский и Трамп в Овальном кабинете. Архивное фото. Источник: Getty

Сейчас в американском инфопространстве MAGA-консерваторы активно распространяют тезис: Зеленский намеренно продолжает наносить удары по НПЗ, чтобы подставить Трампа перед промежуточными выборами и помочь демократам. Этот нарратив звучит на разных уровнях: от комментариев влиятельных блогеров до обсуждений в телеэфирах и даже заявлений американских сенаторов. Разумеется, анонимные страницы в Твиттере тоже упорно распространяют эту информацию.

Далее текст на языке оригинала.

"Невдячний Зеленський продовжує бомбити НПЗ і ускладнювати становище для президента перед проміжними виборами до Конгресу," – ведуча FOX News Рейчел Кампос-Даффі.

"Зеленський намагається нашкодити Трампу перед проміжними виборами. Негайно припиніть передавати Україні розвіддані та виділяти їй будь-яке фінансування," – блогер з багатомільйонною аудиторією Джек Пособєц.

"Зеленський працює понаднормово, щоб допомогти демократам у листопаді," – сенатор з Юти Майк Лі.

''Неблагодарный Зеленский продолжает бомбить НПЗ'': почему трамписты активно обвиняют Украину

FOX News. Источник: Facebook Остапа Яриша/скриншот

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В команді Трампа чудово бачать, що становище республіканців перед проміжними виборами складне. Значною мірою – через різкий ріст цін на пальне. Поставки дизелю з Росії навряд чи суттєво змінять ситуацію для гаманців звичайних американців. Навіть якщо Москва зможе надати обіцяні 300 тисяч тонн протягом жовтня, за оцінками експертів, цього вистачить США на один день.

Коли змінити ситуацію вже складно, залишається спробувати контролювати наратив. Наприклад, звинуватити Україну. З одного боку – це намагання скерувати незадоволення на зовнішнього винуватця і якось переконати частину виборців. З іншого – якщо республіканці все ж програють у листопаді, Трамп зможе сказати, що це – через Зеленського, який підставив його, щоб допомогти демократам.

До дня голосування залишилось три тижні. Cлід бути готовим, що протягом цих трьох тижнів ми почуємо ще багато нових звинувачень в бік України.

На щастя, тих, хто цьому протистоїть, також достатньо – зокрема і серед консервативного крила.

Бачив кілька запитань – а що там Лора Лумер, яка нещодавно відвідала Україну? Так от, її позиція помітно вирізняється на тлі інших MAGA-активістів. Ось один з її останніх дописів: "Купівля російської нафти поповнює скарбницю іранського ісламістського режиму, який скандує "Смерть Америці". І ми це знаємо".

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Facebook Остапа Яриша
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