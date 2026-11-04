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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

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Мир / Мнения
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Нетаньяху провоцирует Трампа спровоцировать Путина на ядерный удар по Украине

Нетаньяху провоцирует Трампа спровоцировать Путина на ядерный удар по Украине
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" во время ядерных учений. Иллюстрация. Источник: Скриншот из видео

Как известно, Такер Карлсон [говорят о 18 млн подписчиков в X] написал, что Трамп рассматривает возможность применения ядерного оружия.

Далее текст на языке оригинала.

Нетаньягу, за словами Карлсона, регулярно спілкуючися з Трампом, переконує його таким чином підтримати нову військову операцію проти Ірану.

Водночас, за оцінкою Карлсона, в американській адміністрації наразі немає з цього приводу якоїсь єдиної позиції:

прихильниками силового сценарію Карлсон вважає [міністра війни] Гегсета й [керівника Центрального командування США] Купера,

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а от Ді Венс і Віткофф, як свідчить Карлсон, пропонують продовжити перемовини й спробувати досягти з Іраном угоди.

Карлсон при цьому зазначає, що Трамп може ухвалити рішення щодо подальших дій уже до 7 листопада.

Так от, ще одна заява Карлсона стосується можливої реакції Росії:

за його словами, вона вже встигла попередити принаймні дві держави, що може за таких обставин відповісти ядерним ударом по Україні.

(Знавці, до речі, зазначають, що Пакистан та Індія готові тоді зробити те саме один проти одного,

як і Північна Корея проти Південної.)

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