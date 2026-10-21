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Блог

Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Мир / Мнения
Time to read1 мин
390
Блог |

На самом деле все очень личное, или Главный секрет главного американца

Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

Обозреватель The Washington Post по фамилии Бут проанализировал пояснения насчет Трампа, которые президент Украины недавно дал Financial Times.

Далее текст на языке оригинала.

Говорячи про ставлення Трампа до авторитарних лідерів і надзвичайно багатих людей, Зеленський сказав:

"Він відкрито і голосно говорить, що любить таких людей і поважає таких людей".

Бут зазначає, що раніше шукав складніші причини особливого ставлення Трампа до Путіна, однак тепер вважає саме цю версію більш переконливою.

На Бутову думку, Трамп дійсно може сприймати російського президента як людину зі світу надзвичайного багатства і необмеженої політичної влади.

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Те ж саме, додам вже від себе, стосується й безмежної Трампової поваги до Сі (недаремно нещодавно особисто зустрів літак!)

і навіть, певною мірою, це працює щодо його ж ставлення до мерзотного корейця (то я про того, що на Півночі).

Тож у діючого президента США – безумовний когнітивний дисонанс:

як людина він покірно й шанобливо схиляє голову саме перед тими,

з ким неохоче вимушений боротись "за посадою", тобто як офіційна особа.

[Адже сам – такий самий політичний "вихватень-висікака", як Зеленський, за що його, до речі, й не може терпіти.]

І чим гучніше та частіше про це розповідатимуть, тим більше Трампові знадобиться постійно доводити всім, що це не так.

Бо його задоволення від ПуСі – прилюдний політичний онанізм.

Добре, що про це починають казати вголос.

Добре, що є Бут…

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