На кону – Польша?

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Вероятно, угрозы Путина, подтверждаемые его окружением (Лавров, Медведев, Караганов...), применить ядерное оружие в Европе против тех, кто посягнет на Калининградскую область, могут иметь вполне объективное объяснение. Заявление, очевидно, имело под собой основания.

Речь может идти о том, что Кремль все-таки рассматривает сценарий, по которому РФ нанесет ракетные удары по "хабам" в Центральной Европе, через которые осуществляются поставки оружия ВСУ. (Уничтожение мостов через Днепр следует рассматривать именно в этом контексте.) После нанесения ракетных ударов по Польше, что, согласно международному праву, станет актом агрессии, польскому правительству, помимо поднятия в небо истребителей, придется выбирать: либо, в соответствии с законами РП, объявить военное положение и принять меры по обороне от агрессора, либо остаться "белыми орлами" и с треском проиграть следующие выборы. Выбор невелик. Следовательно, придется как-то воевать. Единственный участок общей с агрессором границы – Калининградская область. Ну, поляки не такие уж и орлы, чтобы нападать на территорию более сильного или, просто, более крупного. Поэтому, вероятно, чтобы сохранить электорат, правительство правящей партии начнет блокировать что-нибудь российское в Балтийском море. Ну, чтобы не провалиться на выборах и чтобы над ними не смеялись. Но блокада портов и судов, согласно Конвенции ООН об определении агрессии, является такой же агрессией, как и, скажем, ракетные обстрелы территории другого государства. Вот тут поляки, по замыслу Москвы, должны были бы сдаться и признать, что воевать с РФ не будут. Что будет означать фактическую капитуляцию и готовность исчезнуть с карты или стать российским сателлитом. Как уже не раз бывало. Ведь что тогда помешает россиянам войти на территорию Польши и разрушать уже не ракетами, а танками?

"Консультации" со странами-членами НАТО – не принимаются. Франция и Великобритания ядерное оружие против РФ не применят. ФРГ с РФ воевать не будет. Ракет и самим не хватает... Трамп... Ну, вы и сами знаете.

Итак, в случае, если РФ все-таки обстреляет Польшу ракетами/дронами, у Польши останется два варианта: либо вступить в войну и быть готовой к применению ядерного оружия, либо неофициально капитулировать и заявить о готовности и в дальнейшем выполнять все российские прихоти. Ну, поляки знают об этом не понаслышке. Ну, либо делать вид, что что-то делают, но на самом деле ничего не предпринимать. В конце концов, это вполне вписывается в ультиматум РФ, объявленный Лавровым в декабре 2021 года об изгнании НАТО из Центральной Европы. Ничего неожиданного.

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То есть (еще раз), после нанесения РФ ракетных ударов по РП Варшава либо смирится с российскими требованиями и не будет трогать ничего российского ни в Калининградской области, ни в Балтийском море (истребители в небо россияне поднимать им позволят), либо подвергнется ядерной атаке. После которой россияне останавливаться не собираются.

Жду реакции от польского правительства, так как не уверен, что разведка РП прогнозирует подобный сценарий.

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