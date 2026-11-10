1. Интервьюер CBS News обсуждал с Трампом смысл "байденовской" помощи Украине.

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Далее текст на языке оригинала.

Зокрема, він запитав:

"Ми отримали незалежність України, хіба ні?"

Трамп:

"Ну, поки що Ви[!] цього не отримали. Наразі Ви[!] не отримали анічого. Подивимося, чим все скінчиться. Але я сподіваюсь…"

І далі:

"Я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", –

сказав Трамп.

"Я вважаю, що ця війна закінчиться, і закінчиться незабаром. І єдина причина, чому вона закінчиться, це я[!]", –

додав він.

На запитання, кому Трамп довіряє більше – Зеленському чи Путіну, він заявив:

"Я б хотів не говорити, але я добре ладнаю з обома".

Трамп при цьому відкинув припущення, що Путін може затягувати переговори та використовувати американського президента:

за його словами, ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він.

2. А от стосовно того, що, на його думку, відбувається з людиною після смерті, Трамп відповів:

"Я релігійна людина, тому теоретично потрапляю до раю".

На уточнення, чи справді він розраховує опинитися на небесах, Трамп сказав:

"Сподіваюся. Я не хочу потрапити до пекла".

Одразу ж виникло запитання, чи зміг би він пробачити своїх політичних опонентів заради потрапляння до раю.

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"Відповідь – ні. Я хочу бути чесним. Ні", –

сказав Трамп і пояснив:

"Я, мабуть, не зможу цього зробити, ні, тому що ненавиджу деяких своїх ворогів і завжди ненавидітиму".

3. Так от, від себе – з приводу останньої заяви.

Користуюсь, так би мовити, випадком.

Я, звісно, не Трамп, але ж інколи "надходить". Мабуть, звідки треба.

Отже:

НІЖ КОМУСЬ ПОГАНО – КРАЩЕ МЕНІ ДОБРЕ.

(Дуже, між іншим, прагматично.)

З цього, зокрема, випливає:

МСТИТИСЯ ДИЯВОЛОВІ – ДОБРОМ ЛЮДЯМ.

Ну хоча б коли виходить.

Крім того, погано оцінюючи інших, можна й банально помилятися.

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Адже:

ЗА НЕМИТІ ВІКНА – СОНЦЕ НЕ ВІДПОВІДАЄ.

Тож краще вже помилятися в зворотний бік:

МОНЕТА, ЯКУ ПРИЙНЯЛИ ЗА ЧИСТУ, – ВІД ЦЬОГО ДІЙСНО ІНКОЛИ МОЖЕ СТАТИ ЧИСТОЮ.

До речі – перевірено життям.

Втім, не вихваляюсь. Бо все добре, що в нас виходить, – від Бога.

Тож:

ВИХВАЛЯТИСЯ – ДЛЯ ВІРУЮЧОГО НЕЧЕСНО.

Це, зрозуміло, стосується й Трампа (повертаюсь до високої політики),

але ж не тільки нього.

Вибачте, що дещо відхилився від цікавої трампампам-теми…

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