Мир, Трамп, рай (и еще кое-что от меня)
1. Интервьюер CBS News обсуждал с Трампом смысл "байденовской" помощи Украине.
Далее текст на языке оригинала.
Зокрема, він запитав:
"Ми отримали незалежність України, хіба ні?"
Трамп:
"Ну, поки що Ви[!] цього не отримали. Наразі Ви[!] не отримали анічого. Подивимося, чим все скінчиться. Але я сподіваюсь…"
І далі:
"Я вважаю, що ми дуже близькі до укладення угоди", –
сказав Трамп.
"Я вважаю, що ця війна закінчиться, і закінчиться незабаром. І єдина причина, чому вона закінчиться, це я[!]", –
додав він.
На запитання, кому Трамп довіряє більше – Зеленському чи Путіну, він заявив:
"Я б хотів не говорити, але я добре ладнаю з обома".
Трамп при цьому відкинув припущення, що Путін може затягувати переговори та використовувати американського президента:
за його словами, ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він.
2. А от стосовно того, що, на його думку, відбувається з людиною після смерті, Трамп відповів:
"Я релігійна людина, тому теоретично потрапляю до раю".
На уточнення, чи справді він розраховує опинитися на небесах, Трамп сказав:
"Сподіваюся. Я не хочу потрапити до пекла".
Одразу ж виникло запитання, чи зміг би він пробачити своїх політичних опонентів заради потрапляння до раю.
"Відповідь – ні. Я хочу бути чесним. Ні", –
сказав Трамп і пояснив:
"Я, мабуть, не зможу цього зробити, ні, тому що ненавиджу деяких своїх ворогів і завжди ненавидітиму".
3. Так от, від себе – з приводу останньої заяви.
Користуюсь, так би мовити, випадком.
Я, звісно, не Трамп, але ж інколи "надходить". Мабуть, звідки треба.
Отже:
НІЖ КОМУСЬ ПОГАНО – КРАЩЕ МЕНІ ДОБРЕ.
(Дуже, між іншим, прагматично.)
З цього, зокрема, випливає:
МСТИТИСЯ ДИЯВОЛОВІ – ДОБРОМ ЛЮДЯМ.
Ну хоча б коли виходить.
Крім того, погано оцінюючи інших, можна й банально помилятися.
Адже:
ЗА НЕМИТІ ВІКНА – СОНЦЕ НЕ ВІДПОВІДАЄ.
Тож краще вже помилятися в зворотний бік:
МОНЕТА, ЯКУ ПРИЙНЯЛИ ЗА ЧИСТУ, – ВІД ЦЬОГО ДІЙСНО ІНКОЛИ МОЖЕ СТАТИ ЧИСТОЮ.
До речі – перевірено життям.
Втім, не вихваляюсь. Бо все добре, що в нас виходить, – від Бога.
Тож:
ВИХВАЛЯТИСЯ – ДЛЯ ВІРУЮЧОГО НЕЧЕСНО.
Це, зрозуміло, стосується й Трампа (повертаюсь до високої політики),
але ж не тільки нього.
Вибачте, що дещо відхилився від цікавої трампампам-теми…
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