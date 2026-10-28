Путин себе не изменяет. Попытка европейцев включиться в переговорный процесс между США, Украиной и РФ закончилась именно так, как и предполагалось: большая часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии была посвящена лекции по средневековой истории славян. Судя по всему, еще и совершенно безграмотной.

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Раньше Путин мучил Рюриковичами и половцами вечного переговорщика от ЕС Эммануэля Макрона. Теперь это тяжкое испытание досталось Александру Стуббу и Йонасу Гару Стере. Как пишет FT, вместо обсуждения ключевых вопросов прекращения войны Путин подверг скандинавских лидеров продолжительной тираде о том, что Кремль называет "первопричинами конфликта". Перспектива немедленного прекращения огня практически не обсуждалась.

На этом фоне Вашингтон обсуждает с Москвой возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках переговоров о прекращении войны. В частности, речь идет о возможности возобновления после окончания войны совместного предприятия с участием американских и российских нефтяных компаний у побережья Сахалина, а также о привлечении американцев к плану возобновления поставок российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".

Путин совершенно не скрывает своей готовности возобновить коммерцию с США. Но таким образом, чтобы продолжать уничтожать Украину и мучить всю Европу. С Трампом в Анкоридже он тоже пытался обсудить Рюриковичей, но не нашел отклика. А вот денежные проекты – другое дело. Москва будет срывать любой предметный разговор о войне. Самый важный вопрос – насколько далеко готов зайти Вашингтон.

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