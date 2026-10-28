Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Леонид Невзлин
Леонид Невзлин

Израильский общественный деятель, издатель

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
Мир / Мнения
Time to read1 мин
528
Блог |

Москва будет срывать любой предметный разговор о войне

Москва будет срывать любой предметный разговор о войне
Российский диктатор Владимир Путин. Источник: Getty

Путин себе не изменяет. Попытка европейцев включиться в переговорный процесс между США, Украиной и РФ закончилась именно так, как и предполагалось: большая часть телефонного разговора с лидерами Финляндии и Норвегии была посвящена лекции по средневековой истории славян. Судя по всему, еще и совершенно безграмотной.

Раньше Путин мучил Рюриковичами и половцами вечного переговорщика от ЕС Эммануэля Макрона. Теперь это тяжкое испытание досталось Александру Стуббу и Йонасу Гару Стере. Как пишет FT, вместо обсуждения ключевых вопросов прекращения войны Путин подверг скандинавских лидеров продолжительной тираде о том, что Кремль называет "первопричинами конфликта". Перспектива немедленного прекращения огня практически не обсуждалась.

Читайте также
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
12,0 т.
Почему Путин не планирует никаких мирных переговоров в ближайшие месяцы
12,0 т.
Почему Путин не планирует никаких мирных переговоров в ближайшие месяцы
Александр КостюкАлександр Костюк
5,4 т.
"Варить лягушку" до бесконечности не получится, или Почему Европа рискует потерять и Украину, и собственную безопасность
5,4 т.
"Варить лягушку" до бесконечности не получится, или Почему Европа рискует потерять и Украину, и собственную безопасность
Анна ЯкубецАнна Якубец
3,0 т.
В Испании в результате столкновения поездов погибли 68 человек, десятки пострадали: подробности трагедии. Фото и видео
3,0 т.
В Испании в результате столкновения поездов погибли 68 человек, десятки пострадали: подробности трагедии. Фото и видео

На этом фоне Вашингтон обсуждает с Москвой возможное возвращение американских компаний на российский нефтяной рынок в рамках переговоров о прекращении войны. В частности, речь идет о возможности возобновления после окончания войны совместного предприятия с участием американских и российских нефтяных компаний у побережья Сахалина, а также о привлечении американцев к плану возобновления поставок российской нефти в Европу по трубопроводу "Дружба".

Путин совершенно не скрывает своей готовности возобновить коммерцию с США. Но таким образом, чтобы продолжать уничтожать Украину и мучить всю Европу. С Трампом в Анкоридже он тоже пытался обсудить Рюриковичей, но не нашел отклика. А вот денежные проекты – другое дело. Москва будет срывать любой предметный разговор о войне. Самый важный вопрос – насколько далеко готов зайти Вашингтон.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Леонида Невзлина
Похожие темы
СШАРоссия (тег)ЕвропанефтьВладимир ПутинВладимир Путин
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!