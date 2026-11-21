Переговоры между представителями Вашингтона, Москвы и Киева о возможном прекращении огня продолжаются. Договоренности о новом перемирии могут достичь еще до Рождества.

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Об этом в эфире американского телеканала Fox News сообщила первая леди США. Она надеется на достижение мира и предположила, что стороны могут договориться о прекращении огня в ближайшее время.

Во время разговора с журналистом первая леди отметила, что достичь мира можно довольно быстро, если Украина и Россия будут заинтересованы в таком решении.

"Мы могли бы достичь этого очень быстро, если бы Украина и Россия этого захотели. Мы уже ведем переговоры, так что, возможно, еще одно прекращение огня наступит до Рождества. Я надеюсь на это", – заявила Мелания Трамп.

На момент заявления Мелании Трамп ни украинские, ни российские власти не комментировали заявления о перемирии.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, следующие мирные переговоры уже в четырехстороннем формате – Украина, США, Россия и Европа – должны состояться в какой-нибудь нейтральной стране, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах. Европейских делегатов будет целых семеро (пять государств + НАТО и ЕС).