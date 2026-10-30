Вчера россияне снова убивали.

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И старательно этого не замечали.

И делали так, чтобы этого не замечали в Европе и в мире.

Разные или одни и те же?

Разные.

И одни и те же.

Это континуум.

Части одной операции. Одного механизма, который работает вместе. И одна его часть работает на обеспечение работы другой.

Информационная война – часть общей войны.

Сначала поэты и балеты, потом ракеты.

А потом снова поэты и балеты – чтобы о ракетах можно было не говорить и не слушать.

Я не вижу "отмены русской культуры". Но я каждый день вижу убийство украинской. Людей, культуры. И людей культуры.

Вчера россия снова убивала, потому что могла. И потому, что годами работала над нормализацией своих преступлений, над вытеснением их на периферию внимания мира – в том числе через своих эмиссаров за границей.

И роль, и ответственность антипутинских релокантов в операциях нормализации и искусстве смотрения в другую сторону не меньше, чем у путинских пропагандистов.

На вокзале в Днепре лежат тела убитых. Удар по платформе, рядом с пассажирским поездом. В Чернигове – две убитые девочки-подростка. Крик отца – это невозможно забыть. В Кременчуге – погибшие и десятки раненых. В Запорожье – удары по автобусам и раненые.

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Горят музеи, библиотеки, книги.

Но в Европе мы все еще должны почему-то объяснять, почему нельзя давать государству, которое их убивает, международный престиж и площадки влияния.

Почему это не цензура, а вопрос общего будущего и безопасности.

Российский павильон на Венецианской биеннале и дизельная сделка Трампа с Путиным – явления совершенно одного порядка.

Нормализация агрессора под предлогом его незаменимости, им же внушенной.

Без российского топлива якобы нельзя. Без "великой русской культуры" тоже никак.

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Особенно, конечно, официальной, государственной, но по возможности представленной как нейтральная: сделайте нам вкусно, удобно и красиво.

Конформизм и любовь к комфорту – лучшая подкладка под фашизм.

Без "великой культуры.ру", которая так и не пробудила добрых чувств у тех, кто сегодня оправдывает убийства или равнодушно от них отворачивается, занимаясь как раз культурой, – никак.

Культура нормализации зла. Культура потребления эстетики вне этики. Культура как операция маскировки. Культура, которая не только никак не помешала преступлениям, но стала соучастницей и удобным оправданием: как можно предъявлять нам претензии по поводу путина и пушек, у нас же Пушкин, мы свободою горим (для себя) и страдаем под гнетом.

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Культура как алиби (уже цитировала на днях эссе Макса Фриша).

Подставь вместо "немецкая" "русская" и читай подряд.

Я бы добавила: виктимная культура как алиби и глушитель одних и спусковой курок другой части одного механизма агрессии на всех уровнях.

"Русский мир" во всех его изводах. Культура как оружие, троянский конь, драпировка, маскировка. Операция прикрытия – понятие из арсенала спецслужб, наиболее точно, на мой взгляд, описывающее использование культуры нынешней российской властью.

Эта метафора достигла своего страшного, буквального воплощения даже не в пригожинской кувалде со следами бутафорской крови, которую демонстративно упаковали в футляр от скрипки для отправки в Европарламент. А тогда, когда руины Мариупольского театра, разбомбленного вместе с укрывавшимися там людьми и детьми, закрыли огромными баннерами с портретами русских классиков.

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Именно эту циничную операцию россия повторяет всюду.

Миллионы сожженных и уничтоженных украинских книг. Детские книги, школьные учебники, романы, стихи. Разграбленные музеи, разрушенные театры, убитые писатели и музыканты. Похищенные дети, которых перевоспитывают в будущих солдат империи.

Это война против людей, их идентичности, памяти и будущего. Насильственная передача детей из одной группы в другую прямо названа в Конвенции о геноциде – при наличии намерения уничтожить группу полностью или частично. Уничтожение культурного наследия – тоже.

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Международные институции обязаны реагировать. А не предоставлять культурные и спортивные площадки представителям государства, которое совершает эти преступления.

И вопрос туристических виз туда же. Прогулки по культурным столицам и музеям Европы не должны становиться удобным продолжением нормализации жизни "как прежде" для тех, кто равнодушно принял уничтожение живых людей и культуры ракетами и дронами и кто зарабатывает на экономике войны.

À la guerre comme à la guerre.

Воздействовать нужно именно на те точки, которые противник считает для себя приоритетными.

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Украинские вооруженные силы бьют по источникам и инфраструктуре агрессии: производству ракет и дронов, топливу, военной логистике.

Санкционная политика должна столь же последовательно перекрывать возможности институтам, обеспечивающим агрессии идеологическое сопровождение и международную легитимность.

Я устала бороться точечно.

Против очередного концерта, очередного государственного представителя, очередной попытки прикрыть и нормализовать агрессию культурой.

Каждый раз заново объяснять очевидное, собирать подписи, добиваться отмены – пока огромные ресурсы задействованы, чтобы открывать следующие двери. Ты их в дверь – они в окно.

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Война требует системных усилий и стратегии.

Невозможно бесконечно противостоять отдельным операциям, оставляя нетронутой структуру, которая их организует.

Именно поэтому я прошу вас подписать и распространить открытое письмо – петицию Museums for Ukraine.

Она адресована Европарламенту, Совету ЕС и министрам культуры стран Евросоюза. Она требует санкций против самого Министерства культуры РФ, а не только отдельных исполнителей, и приостановки российского государственного участия в международных культурных структурах, событиях и партнерствах до прекращения агрессии и систематического уничтожения украинского культурного наследия.

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Как и экономические санкции, эти меры должны коснуться тех, кто определяет, финансирует и проводит эту политику.

Прочитайте, что в петиции перечислено.

Чернобыльский музей – хранилище памяти о катастрофе, о государственной лжи и человеческой цене этой лжи. В письме описано его разрушение после недавнего восстановления.

Мариупольский драмтеатр. Огромное слово "ДЕТИ", написанное перед зданием. Слово, которое должно было защитить. Не защитило.

Херсонский художественный музей – разграбленная коллекция, произведения искусства, вывезенные в оккупированный Крым. Украденная история, которую оккупант объявляет своей собственностью.

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Музеи, библиотеки, университеты, театры, храмы. За каждым названием – люди, десятилетия труда, память поколений. Это перечень того, что отнимают вместе с правом на жизнь.

Европа не может просто смотреть. И выражать озабоченность.

Культурная политика российского государства – часть этой войны против существования Украины.

Пропаганда и более тонкие инструменты влияния работают с уже существующим местным материалом. Это касается недавнего вандализма, разжигания погромов, раскола общества – всего.

Они паразитируют на том, что составляет ценностную основу открытого общества: демократических механизмах, толерантности, мультикультурализме, образовании, культуре.

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Уважение к свободе искусства используется, чтобы предоставить площадку представителям агрессора. Готовность к диалогу – чтобы размыть ответственность. Страх перед цензурой – чтобы объявить сопротивление посягательством на культуру.

Так происходит вторжение.

Через нормализацию.

И вот уже оправдываться приходится тем, кто протестует против присутствия российского государства. А его представителям достаточно произнести: "Достоевский". "Чайковский". "Великая культура".

"Великость" – миф собственного производства, который непрерывно поддерживают, – становится именно пусковой пружиной, правом на исключение из общечеловеческих правил. На страницах газет, на кафедрах славистики – всюду. Частотность требует вкладывания ресурсов и работает на автоматическом подсознательном уровне – как искусственный интеллект.

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Подставь самое первое пришедшее на ум слово. Русская культура – великая.

Кто-то производит бомбы и ракеты. Кто-то производит нарративы и благоговение перед теми, кто их сбрасывает и запускает.

В результате – искаженная оптика, неверные решения, двойные стандарты и разрешение на дальнейшее насилие.

Нельзя позволить разговорам о свободе самовыражения и недопустимости цензуры заслонить тех, у кого отняли и свободу, и голос, и саму жизнь.

На пятый год полномасштабной войны нелепо сводить все это к "войне Путина". И еще более нелепо повторять, что "культура вне политики", когда государство последовательно превращает ее в инструмент своей войны.

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И от того, сумеем ли мы дать отпор на этом фронте, зависит и то, что будет происходить на фронтах военных.

Не дать нормализовать насилие. Не позволить замаскировать убитых детей портретами классиков. Не соглашаться смотреть в другую сторону под аккомпанемент тысячи раз пережеванного, предельно политизированного, но по-прежнему популярного в Европе российского пропагандистского мема: "культура вне политики".

Увидеть за псевдонейтральными культурными инициативами продолжение советских операций влияния и нынешнюю стратегию вторжения в европейское пространство.

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(Та же проверка границ, что и с дронами: собьют или проглотят? Уголовники понимают язык силы и сопротивления.

Силы сопротивления.)

Сопротивление необходимо на всех фронтах. Системная стратегическая доктрина сопротивления операциям в информационной войне.

Это наша общая задача.

Украине необходимы ПВО и оружие.

Всем нам необходима и информационная ПВО – способность распознавать имперскую мифологию и агрессию, сопротивляться нормализации насилия через культуру как операцию прикрытия.

Убитых мы не сможем вернуть. Но позволять себе и миру ежедневно переступать через них – значит из свидетелей становиться соучастниками длящегося преступления.

Работы хватит на всех.

Продолжаем следить за руками – и хватать за руку.

Сбивать дроны и нарративы пропаганды, которая старательно маскируется под культуру и свободу слова, паразитируя на демократических ценностях.

Не даем сбить себя.

И подписываем петицию и помогаем распространить ее.

Министерство культуры РФ должно быть под санкциями.

Это то, что каждый и каждая может сделать прямо сейчас.

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