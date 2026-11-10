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Краковский террорист прошел психологическое обследование менее года назад: Туск сообщил новые подробности. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read1 мин
1,3 т.
Краковский террорист прошел психологическое обследование менее года назад: Туск сообщил новые подробности. Видео
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Источник: Kancelaria Premiera

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил новые подробности о мужчине, причастном к убийству в Кракове. По его словам, менее чем за год до происшествия тот проходил психологическое обследование, когда оформлял документы для получения разрешения на владение огнестрельным оружием.

Об этом заявил сам Дональд Туск. Он подчеркнул, что Польша должна оставаться безопасной страной, а этот случай не должен повториться.

Реакция Туска

Глава польского правительства признал, что полностью защитить общество от подобных случаев невозможно. В то же время он выразил желание сохранить высокий уровень безопасности в стране.

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"Мы не можем создать здесь идеальный мир, но я хочу быть уверен, что Польша останется – как это было до сих пор – относительно безопасной страной, если не одной из самых безопасных в этом плане", – заявил Туск.

Он также назвал произошедшее первым подобным случаем и призвал приложить все усилия, чтобы оно стало последним.

По словам Дональда Туска, мужчина фактически прошел психологическое обследование менее чем за год до произошедшего. Это случилось во время подачи документов для получения разрешения на владение огнестрельным оружием.

Премьер-министр Польши отдельно подчеркнул необходимость обеспечить безопасность граждан и не допустить повторения подобных трагедий.

Что предшествовало

Стрельба на Главной рыночной площади Кракова произошла днем в субботу, 7 ноября. Мужчина въехал на площадь на автомобиле и открыл огонь по прохожим, в результате чего погибли шесть человек. Полиция задержала нападавшего.

Во время осмотра его автомобиля в багажнике обнаружили значительный арсенал оружия, а позднее в жилище мужчины нашли тела еще трех человек – двух женщин и мужчины.

Краковский террорист прошел психологическое обследование менее года назад: Туск сообщил новые подробности. Видео

Михал Оксинский – теракт в Кракове. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, совершил убийство. Злоумышленник во время конфликта застрелил прохожего в парке Святошинского района.

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