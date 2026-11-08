Бывший десантник и пожарный-доброволец: что известно о полицейском, обезвредившем террориста в Кракове

В Польше двое полицейских получили ранения при задержании 24-летнего мужчины, открывшего стрельбу в центре Кракова. Одним из правоохранителей был Якуб Кулик – бывший военнослужащий десантного подразделения и доброволец пожарной службы, получивший критические ранения во время перестрелки с нападавшим.

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Об этом сообщает TVP World. По данным журналистов, Кулик и его коллега Артур Моранский преследовали и задержали стрелка, который убил шесть человек и ранил еще 17. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что благодаря действиям правоохранителей удалось спасти много жизней.

Что известно о Якубе Кулике

Якуб Кулик родом из города Бельско-Бяла на юге Польши. До службы в полиции он был военнослужащим 18-го Бельского десантного батальона, который входит в состав 6-й десантной бригады Польши.

Кроме того, мужчина был участником добровольной пожарной службы в своем родном городе. Его коллеги из пожарной части района Лещины рассказали местному изданию Bielsko.biala.pl, что гордятся им и отмечают его готовность реагировать на чрезвычайные ситуации.

Во время перестрелки с нападавшим Кулик получил три пулевых ранения. В субботу, 7 ноября, ему сделали операцию, а на следующий день вывели из искусственной комы. Для помощи полицейскому также объявили общенациональный сбор донорской крови.

Что известно о втором раненом полицейском

Вместе с Куликом в задержании нападавшего участвовал Артур Моранский. Он получил огнестрельное ранение в область груди и ключицы, а также перенес операцию.

По информации TVP World, Моранский родом из села Поврозник, расположенного примерно в 150 километрах к юго-востоку от Кракова, неподалеку от границы со Словакией. Оба правоохранителя младше 30 лет.

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Польские чиновники высоко оценили действия полицейских. Министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что их оперативная реакция и героизм помогли предотвратить новые жертвы.

Полицейские прибыли на место происшествия через 23 секунды после получения первого экстренного вызова с главной площади Кракова.

Напомним, 7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Вооруженный мужчина открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади, в результате чего шестеро человек погибли, а еще более десяти получили ранения. Позже нападавшего задержали, а в его автомобиле и доме обнаружили оружие и тела трех человек.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, в Польше неизвестный открыл стрельбу по окну квартиры, где проживали украинцы. Пуля пробила первый слой пластикового окна, а жильцы после двух обращений в полицию ждали приезда правоохранителей около двух часов.