"Объявленное" Трампом перемирие, как и все другие объявленные им идеи, является игрой в перемирие. Оно не имело под собой никакой почвы. И сам Трамп сказал об этом прессе, когда его спросили: "Почему вы думаете, что оно существует?" А он ответил: "Потому что я им так сказал".

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Далее текст на языке оригинала.

Так от в уяві Дональда Трампа воно могло існувати якийсь невеликий проміжок часу, але в реальності його не було і ніхто про нього не домовлявся. І це спроба одягнути нам на голову якусь свою уявну віртуальну реальність, галюцинацію Дональда Трампа. Ну, не знаю наскільки контрольовану, але так виглядає. І очікувати після цього від нас поведінки в рамках чи в межах, в умовах цієї галюцинації.

Тому огризатися потрібно, звичайно, і заперечувати ці гальоніки треба. Потрібно повертатися до реальності, бо коли ми говоримо із зовнішнім світом, ми говоримо не лише з Дональдом Трампом. Всі ж інші люди, вони ж притомні. І не лише поза межами Сполучених Штатів, а й в Сполучених Штатах є багато і громадян, і конгресменів, і сенаторів, які прекрасно розуміють і бачать, що відбувається.

Натомість Владимир Путін, ну, таке враження, що він контролює галюцинації Дональда Трампа, він ними управляє і користується ними. До нього у Трампа жодних претензій.

Він може робити все, що завгодно, а Трамп буде його виправдовувати. Тому, момент зараз доволі неприємний, момент повторного усвідомлення того, що Дональд Трамп є партнером Володимира Путіна. Він так і каже що мені ще з Путіним оборудку (deal) укладать...

І Дональд Трамп не приховує цього вже. Йому дедалі важче стримуватись було. І його прорвало.

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Зараз це все пояснюється начебто необхідністю впливати на громадські настрої щодо цього дизеля для американських виборців. Але мені здається, що все набагато гірше. Що справа не в виборах. Справа в тому, що Дональд Трамп не може відмовитись від дарів, які йому "преподносить" той же самий Кіріл Дмітрієв.

Тому нам потрібно дивитися на на цю ситуацію тверезіше. З Дональдом Трампом нічого не зміниться. Можуть змінитися лише обставини довкола нього.

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