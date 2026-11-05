Желание Трампа отметить вместе с современными израильтянами 2500-летие Пурима как "победу над вечным врагом" стоило ему потери обеих палат Конгресса. Эта политическая манипуляция с самого начала была исторической фальсификацией: во-первых, древние персы, тысячелетиями живущие на своей земле, имеют прямое отношение к древней истории, тогда как современные израильтяне, массово мигрировавшие после 1947 года, имеют крайне слабую генетическую и физическую связь с древними иудеями Персии.

Видео дня

Во-вторых, сам Пурим – это религиозный памятный дар о спасении от уничтожения внутри древнеперсидской империи, а вовсе не повод для внешней военной агрессии 2500 лет спустя. Однако желание Трампа и Нетаньягу использовать эту дату для собственного "триумфа за три дня" обернулось политическим крахом.

Вся эта история началась с действий Китая. Пополнив в конце прошлого года свои нефтяные резервы, Пекин полностью прекратил закупки у Ирана. Это вызвало обвал риала и внутренние протесты. Запад ошибочно воспринял эти протесты как слабость иранской власти и попытался воспользоваться моментом. Расчет строился на быструю победу за три дня до праздника Пурим. Нетаньягу развязал войну, пытаясь спасти свою политическую карьеру, а Трамп решил сыграть ему на руку ради красивой исторической даты.

Однако попытка доказать силу привела к провалу. Потеря обеих палат стала закономерной, потому что за любую агрессию приходится платить, а избиратели голосуют кошельком. Трамп обещал дешевое топливо, но цена галлона бензина взлетела с 2.98 доллара перед войной до 4.29 доллара к выборам. Рост составил почти 40-50 процентов. Это мгновенно разогнало инфляцию и ударило по доходам граждан.

Обещания экономической стабильности окончательно рухнули. Назначение кадровых финансистов не спасло от финансового хаоса. Государственный долг вырос с 36.2 триллиона долларов до рекордных 40.8 триллиона долларов, то есть увеличился на 4.6 триллиона. А ежемесячный торговый дефицит пробил отметку в 105 миллиардов долларов в месяц, что дает рекордные 1.2-1.25 триллиона в год вместо прежних 800-850 миллиардов до его прихода.

РЕКЛАМА

На этом фоне проявилось все лицемерие Белого дома в отношении Украины. Вашингтон привычно обвинял Зеленского и украинские удары по российским НПЗ в раскачивании мировых рынков. Однако Украина как продолжала бить по заводам в России, так и продолжает, но цены на нефть, вопреки заявлениям Белого дома, начали резко падать, потому что рынок понял, что Трампу больше не дадут продолжать войну, а Ормузский пролив в ближайшее время будет разблокирован. Спекулятивные ожидания взлета цен рухнули.

Война с Ираном не разрушила его изнутри, а лишь сплотила общество вокруг центральной власти. Волна неприятия действий Израиля в мире достигла максимума. Ситуация вернулась к атмосфере 1970-х годов, когда 10 ноября 1975 года Генассамблея ООН приняла резолюцию номер 3379, которая приравнивала сионизм к форме расизма и дискриминации. Сегодня к Израилю снова относятся как к государству, действующему террористическими методами.

Главные истории дня

Совсем не зря и тот же Нетаньяху, и Трамп во многом действуют бок о бок с Путиным. Все они называются друзьями Путина, потому что являются точно такими же агрессорами. Нетаньяху и Трамп на практике показали, что ничем от него не отличаются. Избиратели на выборах ответили на это голосом за мир и за смену курса. У всего в этом мире есть своя цена, и в геополитике за такие ошибки всегда приходится платить.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...