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Виктор Швец
Виктор Швец

Президент Украинской фундации исследователей права, Народный депутат Украины V, VI и VII созывов

Мир / Мнения
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Удастся ли Путину спасти Трампа?

Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото
Дональд Трамп и Владимир Путин, архивное фото. Источник: White House / Flickr.com

Главная проблема американского народа сегодня – это Трамп.

Чтобы снизить цену на дизельное топливо для своих избирателей, ему не нужно унижать великую американскую демократию. Ему нужно было просто прекратить войну с Ираном, которую он сам и начал с единственной целью – спасти Путина.

Далее текст на языке оригинала.

А тепер уже Путін намагається врятувати Трампа!

Ця так звана "дизельна угода" – чистий політичний трюк Путіна і Трампа, банальна спроба обдурити американських виборців і купити їхні голоси за путінське пальне. Але це чергова брехня Кремля, на яку Трамп свідомо пристав.

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Невже американці не бачать, що він руйнує їхню власну країну?

У Путіна фізично немає такої кількості дизеля! Навіть сезонний перехід із літніх сортів пального на зимові не здатний вивільнити такі обсяги для спасіння Трампа. Крім того – Україна цього технічно не допустить! Наші сили зроблять усе, щоб ці НПЗ просто перестали функціонувати.

Цей черговий викрутас Трампа проти України та наших європейських партнерів і союзників лише підсилює занепокоєння, яке існує вже давно.

Дії Трампа і Путіна з самого початку його політичної кар’єри як президента Сполучених Штатів з 2016 року були і залишаються чітко узгодженими.

У Трампа зараз безвихідне становище – він стрімко втрачає владу, і це вже розуміють навіть його найближчі соратники. Не від великих успіхів напередодні вирішальних виборів Трамп пішов на таку відверту, абсолютно незавуальовану зраду демократичного світу та власного народу. Адже він чудово знає, що понад 70% американців палко підтримують справедливу війну проти Путіна та щиро захоплюються героїзмом українського народу. Радянський Союз, а згодом і Росія, завжди розглядалися в Сполучених Штатах як головний, екзистенційний ворог їхньої країни.

Потрібно нарешті нагадати американцям:

Україна добровільно відмовилася від ядерного арсеналу, який був третім у світі за кількістю та потужністю, повіривши на слово та підписи американській владі!

В Україні на бойовому чергуванні завжди знаходилася величезна кількість найпотужніших МБР (міжконтинентальних балістичних ракет), підльотний час яких до Вашингтона чи Нью-Йорка становив менше 30 хвилин. І ми віддали це в обмін на гарантії безпеки.

Путін цим ганебним вчинком ще раз підтвердив, що його стосунки з Трампом не є випадковими. І не потрібно прикривати їх нібито зацікавленістю у бізнесових угодах – це такий самий відволікаючий маневр, як і їхні вигадані переговори про "мир в Україні".

Але і цього разу Путін даремно думає, що обдурив Україну та її європейських союзників.

Навпаки, цей цинічний крок лише значно посилить єдність європейських партнерів з Україною.

У Європі остаточно усвідомили: Трампу більше вірити не можна.

Сьогодні він одноосібно ухвалює рішення про зняття з Путіна санкцій та укладає з ним контракти на постачання дизеля, а завтра він так само легко може погодитися на російську агресію проти європейських країн або на знак "солідарності" з Путіним – поставить йому американські "Томагавки"!

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