Хочет ли ЕС сильную Украину? Брюссель уже готовит ограничение
Что происходит?
Похоже, Евросоюз нам лжет и лжет.
А нас вообще собираются принимать в Евросоюз как равных?
Вот новость: "Еврокомиссия предлагает существенно ограничить доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям даже после вступления Украины в ЕС.
Причина – опасения Польши, Франции и Италии относительно конкуренции со стороны украинского аграрного сектора".
Вы это всерьез?
У нас война, а у вас веселье и пьяные вечера.
Часть нашей территории оккупирована.
Миллионы гектаров оккупированы, заминированы или недоступны.
Наши фермеры работают под обстрелами, гибнут, а государство тратит баснословные деньги на войну и на выращивание хлеба.
И сейчас эта Европа боится, что Украина продаст слишком много и будет слишком сильно конкурировать.
Эта Европа не дает Украине заработать деньги и сама их не дает – гениально.
А что будет после войны?
Может, тогда нам вообще скажут:
Ребята, вы, конечно, вступайте, но зерно продавайте только с нашего разрешения, субсидии получайте не такие, как другие, а экономику развивайте так, чтобы нам не мешать.
Если это так, то что это тогда за Евросоюз?
Вопрос – это Союз равных или клуб, где для Украины уже заранее приготовили место у дверей и роль пасынка?
Они годами рассказывают нам о европейской перспективе, о реформах, о стандартах, о борьбе с коррупцией.
В чем тут дело?
То не везите, а то нам не нужно, а вот там просто идите на х....
А то вы будете "слишком конкурентоспособными".
%:
Они хотят видеть Украину в ЕС, но только слабой?
Чтобы мы были большим рынком сбыта, рабочей силой, сырьевой базой – но не сильным производителем, способным конкурировать с Польшей, Францией или Италией?
Друзья, если это не так – тогда почему уже сейчас готовят для нас особые ограничения?
Почему постоянно придумывают для нас отдельные правила, отдельные ограничения и новые, и новые "реформы", которые нужно выполнять без конца, – тогда давайте хотя бы честно называть вещи своими именами.
Мы хотим быть равными.
А именно этого, похоже, некоторые в Европе боятся больше всего.
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