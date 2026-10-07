Что происходит?

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Похоже, Евросоюз нам лжет и лжет.

А нас вообще собираются принимать в Евросоюз как равных?

Вот новость: "Еврокомиссия предлагает существенно ограничить доступ Украины к аграрному рынку и сельскохозяйственным субсидиям даже после вступления Украины в ЕС.

Причина – опасения Польши, Франции и Италии относительно конкуренции со стороны украинского аграрного сектора".

Вы это всерьез?

У нас война, а у вас веселье и пьяные вечера.

Часть нашей территории оккупирована.

Миллионы гектаров оккупированы, заминированы или недоступны.

Наши фермеры работают под обстрелами, гибнут, а государство тратит баснословные деньги на войну и на выращивание хлеба.

И сейчас эта Европа боится, что Украина продаст слишком много и будет слишком сильно конкурировать.

Эта Европа не дает Украине заработать деньги и сама их не дает – гениально.

А что будет после войны?

Может, тогда нам вообще скажут:

Ребята, вы, конечно, вступайте, но зерно продавайте только с нашего разрешения, субсидии получайте не такие, как другие, а экономику развивайте так, чтобы нам не мешать.

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Если это так, то что это тогда за Евросоюз?

Вопрос – это Союз равных или клуб, где для Украины уже заранее приготовили место у дверей и роль пасынка?

Они годами рассказывают нам о европейской перспективе, о реформах, о стандартах, о борьбе с коррупцией.

В чем тут дело?

То не везите, а то нам не нужно, а вот там просто идите на х....

А то вы будете "слишком конкурентоспособными".

%:

Они хотят видеть Украину в ЕС, но только слабой?

Чтобы мы были большим рынком сбыта, рабочей силой, сырьевой базой – но не сильным производителем, способным конкурировать с Польшей, Францией или Италией?

Главные истории дня

Друзья, если это не так – тогда почему уже сейчас готовят для нас особые ограничения?

Почему постоянно придумывают для нас отдельные правила, отдельные ограничения и новые, и новые "реформы", которые нужно выполнять без конца, – тогда давайте хотя бы честно называть вещи своими именами.

Мы хотим быть равными.

А именно этого, похоже, некоторые в Европе боятся больше всего.

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