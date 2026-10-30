События в Литве, Польше и Болгарии все больше напоминают не отдельные криминальные эпизоды, а взаимосвязанные действия против инфраструктуры спутниковой связи Starlink. И если подозрения европейских правоохранителей о причастности российских спецслужб подтвердятся, речь пойдет о целенаправленной диверсионной кампании против технологической инфраструктуры, имеющей критическое значение для Украины.

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29 октября Бюро криминальной полиции Литвы сообщило об установлении двух подозреваемых в попытке поджога оборудования Starlink в Вильнюсе, которая произошла в ночь на 18 октября.

Оба мужчины проживают в Германии. Один имеет двойное гражданство Германии и Турции, другой – Германии и Сербии. По информации заместителя руководителя Бюро криминальной полиции Саулюса Бригинаса, они прибыли в Литву накануне нападения и покинули страну вскоре после его совершения.

По данным следствия, у подозреваемых не было никаких других связей с Литвой. Правоохранители считают, что их поездка была заранее спланирована именно для совершения нападения.

Целью стала инфраструктура Starlink на территории предприятия Delska в районе Аукштейи-Панеряй в Вильнюсе. Речь идет не просто о складе телекоммуникационного оборудования, а о наземном узле спутниковой связи, связанном с сетью американской компании SpaceX.

По сообщению премьер-министра Литвы Миндаугаса Синкявичюса, объект обеспечивал работу девяти спутниковых антенн, связь через которые использует Украина.

Нападение произошло примерно в два часа ночи. Начался пожар, однако благодаря предупреждению спецслужб о возможной угрозе, усиленной охране и оперативным действиям сотрудника службы безопасности оборудование удалось спасти. Нарушений в работе связи не зафиксировано.

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27 октября прокуратура Литвы официально предъявила обоим мужчинам подозрения в преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованной террористической группы, соучастием в террористической деятельности, прибытием с террористической целью и совершением террористического акта, который мог повлечь тяжкие последствия.

Сейчас они находятся под стражей в Германии. Причем их задержали на основании европейских ордеров, выданных Болгарией по делу об аналогичном нападении.

И это принципиально важное обстоятельство.

Главные истории дня

23 сентября в польском населенном пункте Воля-Кробовска был подожжен источник электропитания наземной станции Starlink. Польская прокуратура начала расследование по подозрению в диверсии и деятельности в интересах иностранной разведки.

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) сообщило, что по делу установлены двое подозреваемых, проживавших в Германии. Их задержали 12 октября. Отдельно задержали человека, который, по данным следствия, проводил предварительную разведку объекта и передавал собранные материалы через Telegram.

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Польская прокуратура прямо заявила о наличии обоснованного подозрения, что исполнители действовали по поручению российских спецслужб с целью нарушить работу Starlink в Центральной и Восточной Европе.

9 октября аналогичное нападение произошло в Болгарии, на объекте Plana Teleport недалеко от Софии. Были подожжены спутниковые антенны, часть оборудования получила серьезные повреждения.

28 октября руководство Болгарии подтвердило, что установленных подозреваемых задержали в Германии после объявления в международный розыск.

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Литовские следователи заявляют о прямых связях между эпизодами в трех странах. По их информации, подозреваемые в нападении в Литве причастны также к болгарскому эпизоду, тогда как непосредственными исполнителями польского поджога были другие лица из связанной среды.

Итак, имеем три нападения на инфраструктуру одной спутниковой системы менее чем за месяц. Все три страны являются членами НАТО.

Что это означает с точки зрения деятельности спецслужб?

Прежде всего прослеживаются признаки возможной трансграничной диверсионной сети, участники которой проживают в одних государствах, совершают нападения в других, тогда как организационные и координационные центры могут находиться за пределами стран, на территории которых совершаются преступления.

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Обращает на себя внимание и характер подготовки: кратковременные поездки, заранее определенные объекты, быстрый выезд с территории после нападения и использование гражданской транспортной инфраструктуры для передвижения.

Это соответствует известным принципам функционирования диверсионных сетей с привлечением посредников и наемных исполнителей. Вместе с тем окончательную структуру сети, механизмы финансирования и конкретных заказчиков должно установить следствие.

Второй аспект – выбор целей.

Starlink давно перестал быть лишь коммерческой системой доступа к интернету. Для Украины спутниковая связь имеет критическое значение для военного управления, координации подразделений, работы беспилотных систем и обеспечения устойчивости коммуникаций.

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Поэтому нападения на его наземную инфраструктуру в Европе могут преследовать сразу несколько целей: создание риска перебоев связи, нанесение материального ущерба, психологическое давление на операторов и демонстрацию уязвимости европейской критической инфраструктуры.

Вместе с тем необходимо понимать, что повреждение отдельного наземного узла не означает автоматического прекращения работы всей спутниковой сети. Реальное влияние зависит от архитектуры системы, наличия резервных мощностей и возможностей перераспределения нагрузки.

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Третий аспект – российский след.

Литовское руководство рассматривает нападение как возможный элемент гибридной войны России против Европы и Украины. Польская прокуратура пошла дальше, официально сформулировав подозрение в действиях по заказу российских спецслужб.

Однако по состоянию на 30 октября публично не представлены окончательные доказательства того, что все три нападения непосредственно координировались из единого центра в Москве. Это необходимо четко отделять от обоснованных оперативных версий и предварительных выводов правоохранительных органов.

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Мой вывод.

Европа сталкивается с опасной тенденцией: война России против Украины все отчетливее распространяется на инфраструктуру государств, обеспечивающих обороноспособность Украины.

Цель потенциального противника не обязательно состоит в уничтожении всей спутниковой системы. Достаточно создавать постоянную угрозу для ее наземных узлов, заставлять операторов тратить дополнительные ресурсы на защиту и демонстрировать, что поддержка Украины может иметь вполне реальные последствия даже далеко от фронта.

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Ответ на такие угрозы не может ограничиваться только полицейскими мерами. Необходимы совместная контрразведывательная работа европейских государств, системный обмен информацией о диверсионных сетях, установление организаторов и каналов финансирования, усиление защиты критически важных объектов и резервирование жизненно важных систем связи.

Для Украины особое значение имеет углубление сотрудничества с европейскими спецслужбами по выявлению и нейтрализации угроз инфраструктуре, которая непосредственно обеспечивает нашу оборону.

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И главное: если заказчиками этих нападений действительно являются российские спецслужбы, то речь идет уже не об обычных диверсиях против отдельных предприятий, а о целенаправленном переносе элементов войны на территорию НАТО.

Это вопрос не только безопасности Starlink. Это вопрос способности Европы защитить собственную критическую инфраструктуру от организованной подрывной деятельности.

И одновременно это очередной тест на готовность европейских государств осознать: современная гибридная война не начинается с пересечения границы танками. Она может начинаться с небольшой диверсионной группы, поджога оборудования связи и попытки оставить эти действия без надлежащего политического и безопасностного ответа.

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