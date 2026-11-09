Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове, умер в больнице: что известно о нападавшем

Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кракове (Польша), умер в больнице. С момента госпитализации его состояние оценивали как критическое, а врачи несколько раз оперировали нападавшего.

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Он умер утром, 9 ноября. Об этом пишет польское издание onet.

"Сообщаем, что виновник трагических событий умер сегодня утром в больнице", – говорится в заявлении малопольской полиции на платформе X.

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