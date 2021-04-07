Zoom запретил чиновникам в России пользоваться сервисом: в Кремле ответили

Компания Zoom Video Communications, которая владеет сервисом для видеоконференций, запретила продавать свою программу российскому госсектору.

Об этом сообщает "Коммерсантъ", отмечая, что запрет не временный, а скорее несет долгосрочную перспективу. Кроме России, запрет также коснулся госучреждений и госкомпаний в СНГ.

По мнению российского эксперта Дмитрия Одинцова решение Zoom связано с санкционными рисками.

"Учитывая, что США – это главный рынок для Zoom, компания старается исключить любые поводы, которые могут подорвать их имидж", – сказал он.

В Кремле, отвечая на запрет Zoom, сказали, что президент РФ Владимир Путин не пользуется этим сервисом и на его работу это никак не отразится.

"Президент сам в ходе многочисленных видеоконференцсвязей Zoom не пользуется, и в рабочих планах Zoom тоже не используем. Существуют зарытые каналы, которые позволяют проводить видеоконференции. Можно выразить сожаление и непонимание, почему российские госучреждения, почему ВУЗы тоже лишены возможности корпоративно продлевать существующие контракты, но к сожалению, это американский сервис, офис у них вообще в Польше", – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представитель Кремля сказал, что российские операторы связи смогут компенсировать отсутствие такого сервиса.

"У нас много аналогичных сервисов, но все-таки стабильность работы оставляет желать лучшего, поэтому требуются доработки", – добавил Песков.

Ранее OBOZREVATEL писал, как зарегистрироваться в Zoom и начать пользоваться видеосвязью.

Также компания Facebook представила новый сервис Messenger Rooms, аналог Zoom.