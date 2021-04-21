Зеленский позвал Путина на Донбасс: когда глава РФ в последний раз был в Украине. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля на русском языке обратился к главе России Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. Ответа от Кремля не последовало.

Как известно, первый раз Путин, как исполняющий обязанности президента РФ посетил Киев в 2001 году, а последний рабочий визит в Украину осуществил в июле 2013-го, когда принял участие в мероприятиях, посвященных 1025-летию Крещения Руси. OBOZREVATEL предлагает вспомнить визиты лидера страны-агрессора в фотографиях.

Наиболее часто Путин посещал Украину в период президентства Леонида Кучмы. Так, 18 апреля 2000 года он побывал в штабе Черноморского флота, а еще в рамках саммита глав государств СНГ встречался в украинском Крыму с тогдашним главой Беларуси Александром Лукашенко. Еще с одним рабочим визитом был в Украине 18 августа. Во время своих приездов российский политик много говорил о поставках газа, реструктуризации украинских долгов и "интересах двух стран".

В 2001 году он прилетел в Днепр – встречался с Кучмой, 12 февраля посетил "Южный машиностроительный завод" и возложил цветы к памятнику Пушкину. Еще несколько рабочих визитов осуществил 27-29 июля, 23-24 августа – в Киеве встретился с Кучмой, президентом Польши Александером Квасьневским и главой Македонии Борисом Трайковским. А 14 декабря опять таки с Кучмой посетил Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, участвовал в работе российско-украинского бизнес-форума.

6 октября 2002 года Путин был в Запорожье, встречался с Кучмой, руководителями украинских и российских авиапредприятий, выступил на заседании, посвященном 70-летию ДнепроГЭС.

Четыре раза посещал Украину Путин в 2003 году:

27-29 января он принял участие в открытии года России в Украине, провел переговоры с Кучмой, вручил государственные награды РФ украинским деятелям культуры и искусства, а также встретился с преподавателями и студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

в период с 30 апреля по 4 мая вновь пребывал с рабочей поездкой и встречался с Кучмой;

18-19 сентября – встреча глав государств СНГ;

24 декабря – очередной рабочий визит и беседы с Кучмой.

В период завершения первого и в начале второго президентского срока, в 2004 году, Путин приезжал в Украину аж шесть раз:

23-24 января в Киеве был на переговорах с президентом Кучмой, а также встретился с иерархами православных церквей России и Украины;

22-23 апреля – еще один рабочий визит и встреча с Кучмой;

22-24 мая – встреча глав государств-участников Соглашения о формировании Единого экономического пространства;

27 июня и 26 июля – две рабочие поездки;

26-28 октября, а также 12 ноября – рабочие визиты в Киев и встречи с Кучмой.

19 марта 2005 года Путин в Киеве встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, председателем Кабинета министров Юлией Тимошенко и митрополитом Киевским Владимиром.

22 декабря 2006 года Путин снова осуществил рабочий визит в Киев. Он принял участие в первом заседании так называемой российско-украинской межгосударственной комиссии, а также встретился с на тот момент премьер-министром Виктором Януковичем.

После был долгий перерыв, и уже в период своего третьего президентского срока Путин успел посетить Украину дважды.

Сперва 12 июля 2012 года прилетел в Ялту на заседание опять таки российско-украинской межгосударственной комиссии. Именно тогда глава РФ произнес фразу о газовом контракте: "вечером стулья, но деньги вперед". А еще подписал совместное заявление с Януковичем "о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе".

27-28 июля 2013 года российский президент принял участие в мероприятиях, посвященных 1025-летию Крещения Руси. Тогда он встретился со священнослужителями, Януковичем и "общественными деятелями", среди который его кум Виктор Медведчук. После 28 июля Путин поехал на базу Черноморского флота в Севастополе, где проходили торжества ко дню ВМФ.

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