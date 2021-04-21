Зеленский позвал Путина на Донбасс: когда глава РФ в последний раз был в Украине. Фото

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Новости России
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Зеленский позвал Путина на Донбасс: когда глава РФ в последний раз был в Украине. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля на русском языке обратился к главе России Владимиру Путину и предложил ему встретиться на украинском Донбассе, где идет война. Ответа от Кремля не последовало.

Как известно, первый раз Путин, как исполняющий обязанности президента РФ посетил Киев в 2001 году, а последний рабочий визит в Украину осуществил в июле 2013-го, когда принял участие в мероприятиях, посвященных 1025-летию Крещения Руси. OBOZREVATEL предлагает вспомнить визиты лидера страны-агрессора в фотографиях.

Наиболее часто Путин посещал Украину в период президентства Леонида Кучмы. Так, 18 апреля 2000 года он побывал в штабе Черноморского флота, а еще в рамках саммита глав государств СНГ встречался в украинском Крыму с тогдашним главой Беларуси Александром Лукашенко. Еще с одним рабочим визитом был в Украине 18 августа. Во время своих приездов российский политик много говорил о поставках газа, реструктуризации украинских долгов и "интересах двух стран".

Владимир Путин и Леонид Кучма

В 2001 году он прилетел в Днепр – встречался с Кучмой, 12 февраля посетил "Южный машиностроительный завод" и возложил цветы к памятнику Пушкину. Еще несколько рабочих визитов осуществил 27-29 июля, 23-24 августа – в Киеве встретился с Кучмой, президентом Польши Александером Квасьневским и главой Македонии Борисом Трайковским. А 14 декабря опять таки с Кучмой посетил Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, участвовал в работе российско-украинского бизнес-форума.

Путин на встрече с Лукашенко в Крыму, 2000 год

6 октября 2002 года Путин был в Запорожье, встречался с Кучмой, руководителями украинских и российских авиапредприятий, выступил на заседании, посвященном 70-летию ДнепроГЭС.

Путин был в Днепре в 2001 году

Четыре раза посещал Украину Путин в 2003 году:

  • 27-29 января он принял участие в открытии года России в Украине, провел переговоры с Кучмой, вручил государственные награды РФ украинским деятелям культуры и искусства, а также встретился с преподавателями и студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;

  • в период с 30 апреля по 4 мая вновь пребывал с рабочей поездкой и встречался с Кучмой;

Путин и Кучма

  • 18-19 сентября – встреча глав государств СНГ;

  • 24 декабря – очередной рабочий визит и беседы с Кучмой.

Летом 2001 года глава РФ был в Крыму с трехдневным визитом – побывал в Херсонесе и детском лагере "Артек"

В период завершения первого и в начале второго президентского срока, в 2004 году, Путин приезжал в Украину аж шесть раз:

  • 23-24 января в Киеве был на переговорах с президентом Кучмой, а также встретился с иерархами православных церквей России и Украины;

  • 22-23 апреля – еще один рабочий визит и встреча с Кучмой;

Путин в Крыму

  • 22-24 мая – встреча глав государств-участников Соглашения о формировании Единого экономического пространства;

  • 27 июня и 26 июля – две рабочие поездки;

  • 26-28 октября, а также 12 ноября – рабочие визиты в Киев и встречи с Кучмой.

Путин на праздновании 10-летия независимости Украины

19 марта 2005 года Путин в Киеве встретился с третьим президентом Украины Виктором Ющенко, председателем Верховной Рады Владимиром Литвиным, председателем Кабинета министров Юлией Тимошенко и митрополитом Киевским Владимиром.

Путин на встрече с Кучмой

22 декабря 2006 года Путин снова осуществил рабочий визит в Киев. Он принял участие в первом заседании так называемой российско-украинской межгосударственной комиссии, а также встретился с на тот момент премьер-министром Виктором Януковичем.

Виктор Ющенко и Путин в 2005 году

После был долгий перерыв, и уже в период своего третьего президентского срока Путин успел посетить Украину дважды.

Юлия Тимошенко и Путин в 2005 году

Сперва 12 июля 2012 года прилетел в Ялту на заседание опять таки российско-украинской межгосударственной комиссии. Именно тогда глава РФ произнес фразу о газовом контракте: "вечером стулья, но деньги вперед". А еще подписал совместное заявление с Януковичем "о делимитации морских пространств в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе".

Заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, Ялта, 12 июля 2012 год

27-28 июля 2013 года российский президент принял участие в мероприятиях, посвященных 1025-летию Крещения Руси. Тогда он встретился со священнослужителями, Януковичем и "общественными деятелями", среди который его кум Виктор Медведчук. После 28 июля Путин поехал на базу Черноморского флота в Севастополе, где проходили торжества ко дню ВМФ.

Путин на мероприятиях в Киеве, посвященных 1025-летию Крещения Руси

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 18 марта года исполнилось ровно семь лет с начала оккупации Автономной Республики Крым Россией. Именно в этот день в 2014 году Владимир Путин подписал соответствующий договор с представителями самопровозглашенных властей полуострова.

  • А 14 апреля 2014 года в Украине началась новая страница российско-украинской войны – стартовала Антитеррористическая операция. Впоследствии правовой статус событий на Донбассе был изменен на Операцию Объединенных сил. Однако по факту и за аббревиатурой АТО, и за ее "преемницей" ООС скрывается одно и то же – война.

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