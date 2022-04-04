Запрет жаловаться и 'ошибочные' отправки в Украину: украинская разведка снова подтвердила проблемы в армии РФ

Проблемы в российской оккупационной армии нарастают, как снежный шар. Украинские разведчики раздобыли документы, подтверждающие, что вместо обещанного денежного вознаграждения контрактникам дают выходные.

Также им запретили жаловаться центральному командованию. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Получены документы, подтверждающие, что российские военные не получают обещанных им денежных выплат. В телеграмме, адресованной командирам девяти воинских частей, выражается возмущение обращением российских военнослужащих в центральные органы военного управления. Как следует из документа, оккупантам ограничивают денежные выплаты, обещая вместо этого предоставить дополнительные выходные. При этом запрещают жаловаться на отсутствие финансирования и даже назначают производство по таким попыткам", - сообщили в ГУР МОУ.

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Полученные разведкой документы подтверждают отправку на войну солдат срочной службы. Это было обнаружено в ходе проверки участников войны в Украине. Однако командование в РФ не заморачивалось указаниями вернуть срочников домой.

Куда больше российских командующих интересует составление списков военнослужащих, которые отказались участвовать в боевых действиях против Украины.

Документ подписан заместителем командующего южным военным округом Петром Гибертом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские солдаты стали все чаще отказываться воевать. Украинская разведка постоянно дополняет список частей, солдатам которых не хочется умирать за Путина.

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