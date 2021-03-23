Вот напрасно россияне так брезгливо относятся к украинскому языку. Он – намного выразительнее того, что называют "русским языком" и тот, кто имеет опыт написания стихов на обоих языках, знает, о чем идет речь. Но в данном случае, дело но в эстетическом богатстве украинского языка, не в его несравненной пластике, а в том, что определенные слова, сказанные мастером слова, сейчас лучше всего могут описать состояние, в которое они погружаются. Своим кострубатым языком они не смогут этого сделать. А слова эти такие: "Щури попереду, позаду – таргани…" Ну и далее – по тексту. Правда, остальная часть текста им не пригодится, а желающие могут послушать это до конца.

О том, что там у них впереди и что сзади, они сами говорят лучше, чем скажет кто-то из нас. Хотя мы уже столько раз говорили о том, что Московию надежнее всего вспарывать изнутри. Причем, сделать это они должны сами, собственными руками и собственным колюще-режущим инструментом. Дедушка Ленин показал, как это надо делать, не отходя от Инессы Арманд, Горбачев это сделал не отходя от Раисы Максимовны, ну а Путин это может сделать не отходя от Шойгу или Шойгу от него, там уже не разберешься в этом ребусе, особенно после того, как сдохла сука Конни и ушла гимнастка Алина, а что-то там делать с пеликанами не получилось.

Тем не менее, удивительная схожесть стадии "приближения", которую демонстрировал совок в самом конце 80-х и то, что прямо сейчас демонстрирует РФ, не заметить было просто невозможно. И если мы об этом говорим достаточно давно, российская пресса об этом начала писать пару месяцев назад, но чем дальше, тем более открыто. Вот например:

"Заморозка цен на продукты, введенная в России на фоне резкого ускорения инфляции, рискует повторить судьбу заморозки пенсионных накоплений, которая в 2014 году вводилась как временная антикризисная мера и с тех остается в силе уже 7 лет… Против продления фиксированных цен выступали Минэкономразвития, ЦБ, Минпромторг, Счетная палата и ритейлеры. Гендиректор "Ленты" Владимир Сорокин предупреждал об угрозе разорения из-за необходимости торговать в убыток".

И действительно, если присмотреться к этим чудесным маневрам, то тот очень трудноуловимый аромат развала совка становится безусловным и насыщенным. Но интересно то, какие причины видит российская пресса. Они внушают оптимизм, поскольку дают сигнал о том, что на самом деле, там не понимают фундаментальных причин и неотвратимости грядущих потрясений. Вот в чем они видят эту самую причину: "У власти оказались другие приоритеты в преддверии выборов в ГосДуму, за полгода до которых рейтинг партии власти держится на минимуме за 8 лет".

Там еще наивно полагают, что Путина пугает упавший ниже плинтуса рейтинг. А с чего бы это так? Этот рейтинг что же, выльется в результаты выборов? Ведь Путин уже давно показал, что стал правопреемником не только совка, но и в каком- то смысле, товарища Сталина. А тот уже давно озвучил формулу успеха на выборах в тоталитарной стране: "Неважно, как голосуют, важно – как считают". А как там считают – всем известно. В Кремле пишут нужную цифру "за" и местные князьки и бароны обеспечивают этот процент безусловно и надежно. И главное тут не в том, что количество голосов могут не набрать, а в том, что могут перебрать, как это было с их 146% у Кадырова. С другой стороны, пускай смотрят в этом направлении, хотя накроет их – с другой.

На самом деле, заморозка цен является ни чем иным, как попыткой сохранить хорошую мину при плохой игре. Собственно говоря, уже само распоряжение заморозить цены говорит о том, что экономические процессы перестали реагировать на стандартные механизмы воздействия и никаким другим способом, только как в приказном порядке, остановить рост цен уже невозможно. Это можно считать неудовлетворительной оценкой деятельности власти. Причем – не только Путина, но и всей государственной машины, которая утратила бразды правления и перешла на ручное управление.

Спорить о том, есть ли что-то положительное в таком ручном управлении экономкой или нет – не имеет смысла в принципе. Тут следует отметить простой факт. Раньше этого не нужно было делать, а теперь уже без этого – никак. Это значит, что между пунктом "А" и пунктом "Б" произошли кардинальные и скорее всего – необратимые изменения. И да, в пункте "Б" будет либо ручное управление либо совсем неприятная картина.

Причем, в конце концов, неприятная картина будет и при ручном управлении, но в таком случае не останется места для искусства, а именно – для прослушивания песни "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все – хорошо!". Как только закончится звучание этой песни, неприятная картина рухнет как штанга из качалки в бассейн. И ведь об этом стали догадываться и те, кто находится в качалке, и кто плавает в бассейне, да и штанга – тоже догадывается. Будь это иначе, в российской прессе не появилось бы вот такого забавного текста:

"Рынок российского госдолга продолжает катиться по наклонной вниз на фоне ускорения инфляции, повышения ставки ЦБ и приближении "дня X", когда администрация Байдена объявит о новых санкциях против РФ".

Вот оно что! А кто-то рассказывал о том, что дедушка Вова, капая миролюбием, хотел подискутировать с мистером Байденом о том, о сем, а оказывается, в РФ ждут дня "Х", на всякий случай, поставив рядом с собой упаковку нитроглицерина и баночку вазелина. А ведь еще совсем недавно Путин рванул на себе Шойгу и заявлял: "Санкции? А подавайте их все и сразу! Мне от них страсть как хорошо делается!" И вот оказывается, оценка воздействия санкций на экономику РФ по шкале от 1 до 10, остановилась на отметке "шоб да, так – не". Именно поэтому российская пресса пишет в таком ключе:

"Впервые за три года рынок падает четвертый месяц подряд. Сказываются ожидания скорого и резкого ужесточения денежно-кредитной политики, а также вновь возникшие риски ужесточения санкций против России… От российских бумаг избавляются иностранные инвесторы, а на покупке стоят российские банки, которые уже несут убытки… В ближайшие недели определяющим фактором для российских гособлигаций станет геополитика, а именно возможность введения более серьезных санкций со стороны США".

Просто вдумаемся, это пишет российская пресса. Оказывается, у них там все зависит от того, как и что решат в Вашингтоне, а пока не решили, они мечутся там от банка к банку и не знают как им жить. А ведь как не крути, РФ имеет самую большую площадь среди всех стран. Достаточно посмотреть на любую карту мира, чтобы удивиться простому факту, а именно: как в такой огромной стране не нашлось до сих пор ни шарфа, ни табакерки? Хотя нужно было бы этого добра побольше, но хотя бы один джентльменский набор обязан быть? А вместо этого они бегают, трусятся, закапывают друг другу валерьянку в разные места и пытаются угадать, насколько все будет больно. Что же, будет больно и еще вопрос – с какой стороны будет больнее.

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