Захарова выдала, что у РФ 'давно нет доверия' к украинским переговорщикам

Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что у России "нет доверия к украинским переговорщикам". Представительница страны-агрессора, солдаты которой массово совершают военные преступления на территории Украины, считает, что украинские власти "ведут себя непоследовательно".

По мнению Захаровой, Украина "использует переговоры как отвлекающий маневр". Об этом Захарова вещала в эфире пропагандистского канала "Россия 24".

На голубом глазу Захарова заявила, что с просьбой о переговорах якобы выступил украинский лидер Владимир Зеленский, который, как она выразилась, "называет себя президентом Украины и наделен соответствующими полномочиями". На самом деле с инициативой начать переговорный процесс выступил Кремль, на тот момент считавший, что сможет заставить Украину выполнить все его абсурдные ультиматумы.

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Также Захарова заявила, что украинская сторона "ведет себя непоследовательно".

"Далее... начался "в прямом и переносном смысле" цирк со стороны киевского режима: "то приезжают, то не приезжают, то участвуют, то не участвуют". Как указала Захарова, это говорит о том, что режим в Киеве несамостоятельный и им управляют. Кроме того, "переговоры используются как отвлекающий маневр", – цитируют официального спикера российской дипломатии в "Московском комсомольце".

Теперь, по словам Захаровой, в Кремле доверия к украинским переговорщикам нет.

"Здесь уже не то, что "доверяй, но проверяй" – здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", – сказала спикер МИД РФ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Захарова назвала борщ причиной украинского "нацизма". По ее словам, украинцы якобы категорически запрещали россиянам готовить это первое блюдо национальной кухни.