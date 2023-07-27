Российский вице-премьер и куратор туристической отрасли Дмитрий Чернышенко прибыл в Крым: еще несколько дней назад он пообещал провести отпуск на оккупированном полуострове, "если его отпустят". И подчеркнул, что поедет по Крымскому мосту "на поезде, как положено".

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Дмитрия Чернышенко, похоже, "отпустили" – пока что, как видим, поработать "свадебным генералом" и пообещать денег на развитие крымского туризма.

После ударов по Керченскому мосту Кремлю необходимо доказать, что полуостров остается безопасным курортным направлением. И если уж высокопоставленные чиновники сюда приезжают, чтобы поинтересоваться развитием туристической отрасли, то "простому человеку" уж точно стоит поехать в Крым, а не только на переполненные пляжи Сочи или Адлера.

Уверен, поездка Чернышенко – еще одно доказательство того, что Кремль стремится использовать россиян в качестве "пушечного мяса" отнюдь не только на фронте. Любое ответственное правительство не призывает соотечественников отправляться отдыхать в зоне боевых действий. Любое – но только не правительство Владимира Путина! Сразу же после очередного взрыва на Керченском мосту среди россиян стали распространять инструкции о "безопасном маршруте" по так называемому "сухопутному коридору", то есть по оккупированной украинской территории в непосредственной близости от зоны боевых действий.

Сейчас в социальных сетях появляются бодрые отчеты тех, кто проехал по этому маршруту и был в восторге от разбомбленного российской армией Мариуполя…

Так с каждым днем войны российские чиновники превращают своих сограждан в заложников войны. Теперь, похоже, Путину мало одобрения его действий в социологических опросах, уроков ненависти в школах и телевизионной пропаганды.

Теперь, вероятно, ему нужно, чтобы россияне предпринимали конкретные шаги по поддержке войны. Кто-то направлялся на фронт. А кто-то ехал в Крым, чтобы продемонстрировать остальным "безопасность" отдыха на полуострове. И, уверен, задача российских чиновников – участвовать в этом спектакле заманивания людей поближе к зонам риска. Чем, собственно, и занимается в оккупированном Крыму российский вице-премьер.