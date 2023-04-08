Никакой целостной идеологии, объединяющей российское общество, нет. Утратили за годы путинизма какой-либо смысл и общественные институты, девальвировавшие до уровня отстойников-накопителей креатур террариума единомышленников. Все процессы протекают в инерционном режиме. Кремлевские старцы, четверть века протирающие штаны в высоких кабинетах, испускают один только единственный месседж: если нас убрать, то будет хаос, разруха, беспредел, иными словами – катастрофа. Полнейший бред, будто сейчас эра процветания и благополучия. Но ничего другого в меню для россиян при живом Путине нет.

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Учитывая, что страну занесло в непролазный тупик, проведение выборов в 2024 году стало очень опасным для действующего узурпатора. Даже если в избирательном бюллетене оставить только одну фамилию, то все равно крайне вероятно множество неожиданностей, способных перевернуть утлую посудину режима. К ужасу многих обнищавших за последние годы политтехнологов, команда Кириенко готовит отмену выборов главы государства. К ещё большему ужасу глубинного народа, прорабатывается вопрос объявления всеобщей мобилизации. Существует несколько направлений дальнейшего развития событий, объединенных цементирующим материалом "спецоперации".

На днях Путин провел ряд встреч с главарями российских оккупационных органов на украинской территории. В целом ему, судя по озвученным тезисам встреч, абсолютно плевать на трагедию местного населения, порожденную его самодурством. Для военного преступника, которого ждёт Гаага, нет резона хоть мало-мальски быть озабоченным чем-то, кроме собственной шкуры. Потому Путина заинтересовал опыт проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях. Он доволен докладами Кириенко, и тем, что данное правовое недоразумение удалось подать россиянам как легитимное народное волеизъявление. Соответственно, прикрываясь обстоятельствами военного времени, на базе опыта "новых территорий" возникла идея заменить выборы на плебисцит без требований к показателю явки. Таким образом Путин хочет продолжить свой мандат без какой-либо политической борьбы. Это куда лучше и дешевле безальтернативных выборов. К тому же обнаружилось, что сейчас просто невозможно организовать 75%-ный результат и 70%-ную явку. Злую шутку играет миф о путинской поддержке в свыше 70%: электорату скучно, потому участки будут пустовать, ведь все посчитают, что Путина и так перевыберут.

Нужный фон для плебисцита должны обеспечить боевые действия на российской территории. Как показывают замеры массовых настроений, боевые действия где-то на украинской территории не вызывают тревоги у россиян. Потому ФСБ и ГРУ дана задача имитировать боевые действия в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежских областях, а также организовать серию больших терактов в городах-миллиониках. Цель: показать, что часть территории России выпала из-под контроля, а значит, необходимо экстренно заморозить политическую борьбу. С помощью данной меры Путин надеется вызвать страх и протащить замену выборов на плебисцит.

Так выглядит базовый сценарий. Однако имеется ещё и запасной вариант. Он заключается во введении военного положения в России осенью 2023 года и проведении полной мобилизации. Указанная мера будет необходима в случае утраты контроля над оккупированными территориями Украины. Военную катастрофу будут перекрывать, традиционно забрасывая врага трупами, как завещал маршал Жуков. При подобных обстоятельствах сама идея выборов утратит свою актуальность. Если под ружье поставят несколько миллионов российских мужчин, то до их демобилизации голосование просто невозможно будет провести. Потому путинский срок продлят на неопределенный период.

Перед принятием решения по второму сценарию значимым будет визит Путина на саммит БРИКС в августе 2023 года. Если он сумеет договориться с Западом о своем иммунитете, то, предположительно, выберет более мягкий сценарий с плебисцитом. О жёстком сценарии и думать не хочется.