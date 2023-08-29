Забытое Богом место: в сети показали РЛС в Амурской области, которая должна оградить Россию от нападения Китая. Видео
В РФ не отметают возможность нападения Китая. По этой причине на границе стран в Амурской области россияне установили радиолокационную станцию.
В настоящее время РЛС находится в неприемлемом состоянии. В Telegram-канале "Досье шпиона" показали, как выглядит защитная станция россиян (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Уважаемые подписчики, вашему вниманию видео-экскурсия по радиолокационной роте, размещенной в посёлке Уруша, Амурской области. Построенный десятки лет назад комплекс защищал советское небо от возможного врага – Китая", – говорится в источнике.
Также на канале отмечают, что рота проживает в отдалении от цивилизации. Российские офицеры располагаются прямо посреди леса в условиях, которые практически не пригодны для жизни.
"В данный момент – место забытое Богом. С соответствующими условиями жизни для российских офицеров", – добавили в источнике.
Как сообщал OBOZREVATEL, офицеры и солдаты вооруженных сил Российской Федерации все чаще отказываются от участия в боевых действиях на территории Украины. В сети опубликовали свежий перечень воинских частей, в которых военнослужащие, даже несмотря на уголовную ответственность, не согласились идти на войну.
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