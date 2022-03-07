'За*бись Вовка вас отправил на учения': в России пожаловались на проблемы с банковскими карточками. Запись разговора

В России жалуются на то, что из-за санкций начались проблемы с банковскими карточками. Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров российских оккупантов с родными в РФ.

Очередную запись разговора опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Продолжаю публиковать перехваты разговоров русских оккупантов со своей роднёй в РФ. Депрессия, страх, желание все бросить и уволится из армии. Враг морально слаб духом и разложен. Наше дело правое! Мы победим!", - написал Геращенко.

На аудиозаписи - разговор российского оккупанта с женщиной, вероятно, его женой. Она сообщает мужу, что "новостей хороших нет".

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"За*бись Вовка отправил вас на учения, да? Мне кажется, кто придет — все будут уходить из армии. 21 век, мирное время - а мы просто живем одними новостями!" - говорит женщина.

Оккупант отвечает ей, что "здесь тоже все в ах*е".

Женщина также пожаловалась на невозможность расплатиться в магазине банковской картой "Русского стандарта" - по причине "превышения лимита". На карте, как уточнила она, у нее оставалось около 40 тысяч рублей, но воспользоваться ими нет возможности.

Оккупант и его супруга также попытались успокоить друг друга тем, что проблемы с безналичным рассчетом могут оказаться временными. Но, учитывая, что из РФ массово уходят мировые компании, включая Visa и Mastercard, их надеждам сбыться вряд ли суждено.

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