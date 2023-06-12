'Я русский по самое горлышко': минобороны России показало 'патриотический' ролик, украинцы ответили, напомнив оккупантам о пакетах

Минобороны государства-террориста РФ опубликовало "патриотическое" видео к так называемому дню России, которое захватчики отмечают 12 июня. Оккупанты на кадрах продекламировали стихотворение Сергея Каргашина "Я русский! Спасибо, Господи!", однако в сети восприняли такое творчество неоднозначно. А отдельные строчки в исполнении солдат РФ вообще стали откровенным посмешищем.

Видео дня

Ролик, призванный поднять боевой дух путинских вояк, был обнародован утром 12 июня в Telegram-канале минобороны РФ. В нем военные благодарили Бога, что им "повезло" быть русскими (чтобы посмотреть отрывок видео, доскролльте до конца новости).

В частности, в стихотворении содержатся следующие строки:

Я – русский! Спасибо, Господи!

Я – поле. Бабушкин крест.

Я – избы Рязанской области.

Я – синь. Подпирающий лес.

Я – русский! По самое горлышко.

Во веки веков. Насквозь.

Однако в сети такой креатив вызвал только волну шуток, особенно среди украинцев. Они напомнили оккупантам о черных пакетах, в которых они должны вернуться с войны в "родную Россию".

"Я жив по самый пакет", "Бл*! Пакетом твое горлышко перевязать!", "Синяки на горлышке в черных пакетах", "Ты – содержимое полиэтиленового мешка!" – писали комментаторы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– накануне министр обороны государства-террориста РФ Сергей Шойгу вручил государственные награды "самым ярым оккупантам". Медальки "золотая звезда" получили российские убийцы, "проявившие мужество и героизм во время выполнения задач СВО";

– заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в так называемый день России опубликовал фото Майдана Незалежности в Киеве, на котором дорисовал российский триколор. Он поделился фантазиями о захвате украинской столицы.

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