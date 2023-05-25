Все по плану? В России впервые за 30 лет отменили проведение международного авиасалона МАКС: объяснили 'соображениями безопасности'

В стране-агрессоре РФ впервые за 30 лет отменили проведение Международного авиационно-космического салона. При этом организаторы МАКС не дают никаких прогнозов насчет даты переноса и дальнейшей судьбе авиасалона.

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В то же время российские эксперты считают отмену авиасалона логичным выходом, поскольку без летной программы МАКС не имеет смысла, а обеспечить должные меры безопасности организаторы не в состоянии. Об этом пишут росСМИ.

Проведение Международного авиационно-космического салона было запланировано на 25-30 июля. Мероприятие должно было состояться в городе Жуковский Московской области. Источники в авиаотрасли заявили, что новую дату проведения МАКС объявят в ближайшее время.

Известно, что перенос вызван соображениями безопасности. В РФ испугались, что на мероприятии, которое должны было посетить десятки тысяч людей, есть риски создания помех для летной программы.

"Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл", – заявили в РФ.

В то же время некоторые источники в российской авиаотрасли заявили, что проведение МАКС отложат как минимум до 2024 года, а может быть и еще позже.

К слову, ежегодно Международный авиационно-космический салон в РФ проводили под патронатом российского президента, который традиционно открывает мероприятие. Также известно, что на МАКС свои экспозиции зачастую представляли участники из десятков стран.

Напомним, по меньшей мере в 18 городах РФ, а также трех временно оккупированных городах украинского Крыма российские власти отменяли парады к 9 мая.

Ранее сообщалось, что в этом году в параде на Красной площади впервые за много лет не было не только мифических танков "Армата", но также Т-90 и Т-72: единственным проехавшим на параде танком стал древний Т-34 . Его "выход" сопровождался заявлениями о том, что этот танк, производившийся в украинском Харькове с 1940 по 1958 год, является "гордостью" России.

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