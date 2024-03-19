'Время брать Одессу, Харьков, Днепропетровск': россияне устроили истерику из-за взрывов на Белгородщине и вывозят из региона детей

Из Белгородской области России, где продолжается рейд российских добровольцев, планируют вывезти около девяти тысяч детей в другие регионы России. По этому поводу россияне устроили настоящую истерику в сети из-за ударов по Белгородщине и пригрозили ответными атаками по территории Украины.

Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, детей планируют вывезти в ближайшие дни в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край РФ. В общей сложности российские СМИ сообщают, что в Белгородской области за неделю обстрелов 16 человек погибли и 98 получили ранения.

"Большинство сел на сегодняшний день мы отселяем, сейчас планируем вывоз около девяти тысяч детей из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района", – заявил Гладков, отметив, что уже была продумана система эвакуации.

В то же время обычных россиян новость об эвакуации мирных жителей из Белгородщины совсем не порадовала. Они возмутились из-за бездействия российских властей, которые не могут прекратить наступление добровольцев. Также россияне потребовали мести и размечтались о "взятии Харькова, Одессы и Днепропетровска".

"Хохля**ие террористы. Одессе и Сумщине приготовиться"; "Все красные линии пройдены, Киев нужно сровнять с землей"; "Пора брать Одессу, Харьков, Днепропетровск"; "Мда, а давно ли Белгород выписали из состава РФ? Разве это не нападение на страну?"; "СВО точно следует по плану?"; Сомнительно конечно. Но за что сражались, на то напоролись", – пишут россияне.

Ранее сообщалось, что за неделю боевых действий на территории Белгородской области российская оккупационная армия понесла большие потери. Общее количество ликвидированных и раненых оккупантов составляет около 1500 человек. Также в Белгородской области путинская армия потеряла десятки единиц техники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Белгородской области пожаловались на новые обстрелы. МО России отчиталось о "сбивании 10 реактивных снарядов" над Белгородской областью.

Как писал OBOZ.UA, жители Белгорода ранее подняли волну истерики в соцсетях из-за умолчания пропагандистами "взрывных" событий в их городе. Несмотря на обстрелы российской территории, топ-темы на ресурсах РосСМИ в последние дни – выборы диктатора Владимира Путина и празднование Масленицы.

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